'Это неадекватно': Зеленский резко ответил на упреки диктатора Путина в отношении нацизма в Украине

Российский диктатор Владимир Путин оправдывает широкомасштабное вторжение в Украину якобы нуждой в "денацификации" страны. По определению денацификация – это система мероприятий по освобождению стран (Германии и Австрии – термин был принят в августе 1945 года) от влияния и последствий нацизма. То есть, по логике главаря Кремля, в Украине царит идеология нацизма. Заявления Путина по этому поводу неадекватны, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом украинский лидер говорил с ортодоксальным иудеем, американским политическим обозревателем Беном Шапиро. Владимир Зеленский напомнил, что у него самого есть иудейские корни.

"То, что говорит Путин – это неадекватно. Вы знаете, иудеи не могут воевать за нацистский режим. Не может раввин посылать своего сына на войну за нацистский режим", – сказал глава государства.

Имеется в виду главный раввин Украины, руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин Моше Асман.

"Он героический человек. Он героический отец. Его сын иудей, их семья – это иудейская семья, но его сын пошел на войну. Как вы считаете, воевал ли бы его сын за нацистский режим? Они не могут воевать за нацистский режим", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, такая логика российского диктатора – "это как-то весьма примитивно", и ее "смешно слышать". Потому как раз наоборот – не Украину, а Россию следует денацифицировать.

"Смешно слышать об этом от Путина. Своими действиями он уже приблизился к результатам нацистского режима, который царил в Европе 100 лет назад", – считает украинский лидер.

И у Украины есть "убедительные доказательства нацистского режима Путина", отмечает Владимир Зеленский. В качестве примера он приводит факты депортации украинских детей, потому что это "на самом деле больше похоже на современных нацистов", чем на украинцев.

Как ранее отмечал OBOZ.UA, одна из (многих) главных проблем с российским диктатором Владимиром Путиным – его неспособность признать тот простой факт, что он живет в иллюзорном мире, который сам себе придумал, сам обиделся на него и сам же теперь пытается его победить. Отсюда, в частности, вытекают совершенно абсурдные обвинения в отношении Украины. Одно из них, которое российская пропаганда нет-нет и вспомнит, – приход к власти нацистов и, соответственно, потребность денацификации Украины для дальнейшего мира.

Почему упреки России в нацистах в Украине являются абсурдом, читайте здесь.

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