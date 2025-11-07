Россия может в любой момент начать ограниченное нападение на НАТО: немецкий генерал указал на угрозу

Страна-террорист Россияимеет ресурсы для нападения на страны НАТО в любой момент. Несмотря на потери в войне с Украиной, РФ все еще сохраняет мощный военный потенциал, поэтому в 2029 году может осуществить широкомасштабное нападение на страны Альянса.

Об этом заявил немецкий генерал-лейтенант Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters. По словам генерала, военно-воздушные силы России остаются боеспособными, а флот сохранил свои силы, несмотря на значительные потери Черноморского флота.

"Если посмотреть на нынешние возможности и боевую мощь России, Россия может начать небольшую атаку на территорию НАТО уже завтра", – отметил он.

"Сухопутные войска несут потери, но Россия заявляет, что стремится увеличить общую численность своих войск до 1,5 миллиона солдат. В России достаточно основных боевых танков, чтобы сделать ограниченную атаку возможной уже завтра", – добавил Зольфранк.

Три фактора вероятности нападения

Зольфранк отметил, что возможность российского вооруженного нападения на страны Североатлантического альянса будет определяться тремя факторами. Речь идет о военной способности России, боевом опыте ее войска и руководства.

"Эти три фактора приводят меня к выводу, что российское нападение вполне возможно. Произойдет это или нет, в значительной степени зависит от нашего собственного поведения", – объяснил генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, риск российского наступления на другие страны усилится после завершения войны в Украине. В НАТО также обеспокоены реорганизацией российских военных округов и возможным наращиванием сил страны-агрессора у границ Североатлантического альянса.

Также напомним, что без сильной оборонной промышленности просто не может быть сильной обороны, поэтому НАТО наращивает производительность ВПК-предприятий и их количество. В частности, меняется ситуация с боеприпасами: теперь военный блок обгоняет Российскую Федерацию в темпах их изготовления, хотя еще недавно все было наоборот.

