Литва выразила Беларуси протест из-за незаконного нарушения воздушного пространства беспилотником

В пятницу, 1 августа на литовском полигоне в районе города Йонава нашли беспилотник, который залетел в воздушное пространство страны из Беларуси ранее на этой неделе. Его поиски продолжались 5 дней. Учитывая подтверждение нарушения своей границы Литва вызвала в Министерство иностранных дел представителя посольства Беларуси и вручила ему ноту протеста.

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Об этом сообщила Delfi. Отмечается, что МИД Литвы требует от Беларуси немедленно предоставить подробные объяснения относительно этого инцидента и предотвратить дальнейшие нарушения.

Внешнеполитическое ведомство Литвы пошло на такой шаг после того, как военные подтвердили факт обнаружения дрона на Гайжюнайском полигоне в Йонавском районе. Тип беспилотника сейчас устанавливается.

"Мы подтверждаем, что дрон найден. В ближайшее время будет предоставлено больше информации", – сказала министр обороны Довиле Шакалене, которая добавила, что беспилотник прилетел из Беларуси.

Найденный БПЛА похож на российскую "Герберу" – имитационную модель иранского "шахеда", которая предназначена для обмана систем ПВО. Обнаружить его удалось во время проведения поиска с воздуха, после этого на место отправились военные следователи и саперы.

Напомним, около семи утра 28 июля из Беларуси в Литву залетел беспилотник. Жители Вильнюса получили предупреждение об угрозе. Пролет дрона попал на видео очевидцев.

Это был уже второй подобный инцидент с начала месяца. 10 июля в Литве заявили, что на территории страны упал объект, похожий на БПЛА. Он залетел из Беларуси. ВВС страны переводили истребители НАТО в боевой режим.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва усилит границу от угроз с воздуха. После того как в Литву из Беларуси второй раз за месяц залетел беспилотник, на границе страны решили разместить дополнительные силы ПВО. Также планируется внедрение акустической системы обнаружения дронов по всей линии границы.

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