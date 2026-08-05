Российские спецслужбы планировали покушение на главу немецкого производителя беспилотников – Die Zeit

Российские спецслужбы, вероятно, планировали покушение на руководителя немецкой компании-производителя беспилотников Donaustahl Стефана Туманна. О подготовке атаки стало известно благодаря данным иностранной разведки и работе немецких правоохранительных органов.

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Благодаря их действиям удалось предотвратить возможную трагедию. Об этом говорится в публикации немецкого издания Die Zeit

Слежка и подготовка покушения

По данным журналистов, информация об угрозе для Туманна поступила в немецкие спецслужбы еще в декабре 2025 года. После этого правоохранители начали расследование и установили лиц, которые могли быть причастны к подготовке покушения.

Следствие считает, что с декабря 2025 года по март 2026 года двое подозреваемых – гражданин Украины Сергей Н. и гражданка Румынии Алла С. – следили за Туманным. Они фотографировали и снимали на видео его дом и офис компании, а также собирали информацию о нём в интернете.

Кроме того, по данным следователей, они могли пытаться получить сведения о местонахождении бизнесмена через его родственников, в частности отца, проживающего в Баварии.

Задержание подозреваемых

Первого подозреваемого задержали в Германии еще на начальном этапе расследования. У него изъяли мобильные телефоны с большим объемом данных, однако из-за нехватки времени на их анализ мужчину впоследствии отпустили.

После обработки информации следователи установили его возможные контакты с российскими спецслужбами. К тому моменту подозреваемый уже покинул страну и уехал в Испанию.

В марте 2026 года правоохранители провели одновременную операцию: Сергея Н. задержали в Испании, а Аллу С. – в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Им предъявлены обвинения в деятельности в качестве агентов иностранной разведки.

Безопасность Туманна и реакция властей

В настоящее время Стефан Туманн находится под усиленной охраной. Из соображений безопасности он ограничил свою публичную активность и временно отказался от участия в профессиональных мероприятиях.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт регулярно получает отчеты по этому делу. В то же время адвокаты подозреваемых воздерживаются от комментариев для прессы.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского. По его словам, нападавший и его сообщник уже задержаны.

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно ответит на эту попытку удара как по государству, так и по украинскому военному командиру.

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