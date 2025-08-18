'Режима прекращения огня нет': старший советник Хаменеи заявил о возможности новой войны Ирана с Израилем или США

Главный военный советник верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави заявил о возможности новой войны с Израилем или США. По словам генерала, Иран не находится в состоянии прекращения огня, которое является "всего лишь очередным этапом" конфликта.

Такое заявление Сафави, высокопоставленный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сделал в всокресенье, 17 августа, передает телеканал Iran International.

"Мы не находимся в состоянии прекращения огня, мы находимся в состоянии войны. Никаких протоколов, положений или соглашений между нами и США или Израилем не было", – заявил он.

Сафави добавил, что, по его мнению, "может случиться еще одна война, и после этого войн больше не будет".

По словам советника Али Хаменеи, Иран должен наращивать свое влияние как на региональном, так и на глобальном уровнях.

"Американцы и сионисты говорят, что они создают мир посредством силы; поэтому Иран также должен стать сильным, потому что в системе природы слабые подавляются", – сказал он.

Сафави заявил, что Тегеран должен усилить дипломатическую, медийную, ракетную, беспилотную и киберстратегию нападения.

"Мы, военные, занимаемся планированием сценариев, мы видим наихудший вариант развития событий и готовим план на него", – заявил генерал КСИР.

Что известно о конфликте Ирана и Израиля

13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под кодовым названием Rising Lion, нанеся удары по более чем сотне объектов Ирана, в частности атомным и военным объектам в Тегеране, Исфахане, Натанке и Фордо.

Целью операции, по словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, было уничтожение ключевых элементов ядерной и ракетной программы Ирана и предотвращение приближения Тегерана к созданию ядерного оружия.

22 июня США нанесли авиаудары по ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В Иране назвали операцию "де-юре объявлением войны" и атаковали Израиль сотнями дронов и ракет, некоторые прорвались через систему "Железный купол" и попали в гражданские объекты в Тель-Авиве и Ришон-ле-Ционе, есть пострадавшие и повреждения.

В Иране заявляют, что во время 12-дневного конфликта от ударов Израиля погибло 1062 человека, включая 786 военнослужащих и 276 гражданских лиц.

По данным правительства Израиля, в результате ракетных ударов Тегерана погиб 31 мирный житель и один военнослужащий, который не находился при исполнении служебных обязанностей.

24 июня 2025 года начало действовать перемирие между Израилем и Ираном, которое было достигнуто при посредничестве США и Катара.Иранские чиновники назвали прекращение огня скорее "паузой войны", чем мирным соглашением, и предупредили о возможно дальнейшей эскалации конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле в Иране заявили, что возобновят ядерные переговоры с США, если получат гарантии безопасности от США, которые заключаются в отсутствии дальнейших атак. В Тегеране утверждают, что бомбардировка ядерных объектов Ирана "еще больше усложнила" достижение решения путем дипломатии.

Нетаньяху в свою очередь заявил, что Иран может применить ядерную бомбу и уничтожить Израиль. По его словам, Тегеран стремительно вооружается обогащенным ураном после падения "Хезболлы" и распада стран оси.

