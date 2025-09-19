Политический эксперт и писатель Владимир Цыбулько заявил, что непризнанное Приднестровье фактически не является "республикой", а скорее "корпорацией Шериф" – экономической структурой, тесно связанной с Кремлем и зависимой от логистики Молдовы.

В своем блоге он отметил, что Приднестровье не имеет ни собственного аэропорта, ни выхода к морю, ни прямого коридора в Россию. Поставки для российских "миротворцев", которые дислоцируются в регионе, осуществляется именно через Кишинев. "Все, что производится в Приднестровье, проходит через молдавские границы и получает маркировку "Made in Moldova"", – отметил Цыбулько.

По его словам, президент Молдовы Майя Санду имела возможность перекрыть транзит и "кислород" анклаву, однако этого не сделала. "Вместо этого имеем "республику контрабанды" – сигареты, топливо, наличные, оружие. Это и формирует теневую экономику, которая питает российскую войну", – подчеркнул эксперт.

Цыбулько считает, что таким образом Молдова со всеми своими евроинтеграционными стремлениями фактически стала посредником финансирования кремлевской армии. Он добавил, что несмотря на запрет въезда сотрудников спецслужб РФ в Тирасполь, российский военный контингент в Приднестровье за время президентства Санду продолжает функционировать без существенных проблем и даже проводит парады.