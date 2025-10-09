'Ракеты взорвались рядом': Путин спустя 10 месяцев впервые признал ответственность России за катастрофу с азербайджанским лайнером

Российский диктатор Владимир Путин впервые признал ответственность России за катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшую десять месяцев назад. По его словам, причиной трагедии стало попадание обломков ракет российской системы противовоздушной обороны в воздушное судно.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь идет об авиалайнере Embraer 190, который в декабре 2024 года направлялся в Грозный, но через несколько часов упал вблизи казахстанского Актау.

Путин объяснил, что инцидент якобы произошел после появления украинского беспилотника над Грозным, а две российские ракеты ПВО взорвались на расстоянии нескольких метров от самолета, повредив его обломками. При этом, по его словам, ракеты не попали в самолет непосредственно, однако взрывная волна и обломки задели авиалайнер и вызвали его падение.

Россия впервые признала ответственность за авиакатастрофу

До этого момента российские власти признавали лишь факт воздушной атаки украинских дронов в регионе, но не брали на себя ответственность за сбитый самолет. Азербайджанская сторона настаивала на официальном признании вины РФ за катастрофу, в результате которой погибли пассажиры и экипаж.

Сам Путин лишь подтверждал, что в момент катастрофы Грозный, Моздок и Владикавказ были под атакой украинских БПЛА. Зато Баку же добивался полноценного признания вины Россией за фактически сбитый лайнер.

Что известно о сбитии азербайджанского лайнера

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J2-8243, разбился вблизи города Актау в Казахстане. Он летел из столицы Азербайджана, Баку, в Грозный и упал на противоположном берегу Каспия. Погибли 38 из 67 человек, которые находились на борту самолета.

По данным Euronews, причиной крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines стала российская ракета. Армия РФ применила зенитный ракетный комплекс во время активности дронов над Грозным, хоть и в небе находилось гражданское судно.

Впоследствии из анонимного письма стало известно, что борт был сбит по приказу министерства обороны РФ. Об этом свидетельствовала пояснительная записка капитана российской ПВО. К тому же первая запущенная ракета не попала в цель.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией значительно ухудшились после того, как азербайджанский авиалайнер компании AZAL был сбит российским ЗРПК "Панцирь-С1", а Москва отказалась извиняться перед Баку. После этого в среде российских пропагандистов раздаются призывы начать "специальную военную операцию" против Азербайджанской Республики.

При этом лидер Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявлял, что падение борта не является преднамеренной атакой страны-агрессора России. В то же время президент настаивал на официальном признании вины, привлечении виновных к ответственности и выплате полной компенсации.

Также Азербайджан раскритиковал заявление Министерства иностранных дел России от 4 сентября относительно страховых выплат по делу катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). В Баку отметили, что позиция Москвы вводит общественность в заблуждение и вредит межгосударственным отношениям, поскольку страховые выплаты пассажирам и авиакомпании от российской страховой фирмы не имеют ничего общего с компенсацией, которую Баку требует от правительства России. Выплаты осуществлялись в рамках договора страхования, а не как ответственность государства.

Как сообщал OBOZ.UA, официальный Баку поддерживает территориальную целостность Украины, и поддерживал ее с самого начала развязанной Россией войны. Азербайджан на собственном примере понимает, что означает нарушение этого принципа.

