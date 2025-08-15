Азербайджан больше не считает, что Россия намеренно сбила его пассажирский самолет: Алиев озвучил новые требования

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев сделал очередное заявление относительно авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Мангистау, произошедшей 25 декабря 2024 года. По его словам, падение борта не является преднамеренной атакой страны-агрессора России.

Об этом сообщает Fox News. В то же время президент Азербайджана настаивает на официальном признании вины, привлечении виновных к ответственности и выплате полной компенсации.

Детали

"Алиев заявил Fox News Digital, что не считает инцидент преднамеренным нападением российского руководства, но требует официального признания вины, наказания виновных и полной компенсации – шагов, которым Россия сопротивляется, только нечетко извинившись за то, что они назвали "трагическим инцидентом", – говорится в сообщении телеканала.

Что предшествовало

25 декабря 2024 года в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190, который летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный (Чечня). На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из 67 человек 29 остались в живых. До аварии борт сделал над аэропортом несколько кругов.

Позже появилась информация, что пассажирский самолет могла сбить российская противовоздушная оборона. На его фюзеляже якобы были обнаружены следы обстрела, а несколько выживших в авиакатастрофе пассажиров рассказывали о взрывах.

По данным Euronews, причиной крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines стала российская ракета. Армия РФ применила зенитный ракетный комплекс против гражданского судна во время активности дронов над Грозным.

Также из анонимного письма стало известно, что борт был сбит по приказу министерства обороны РФ. Об этом свидетельствовала пояснительная записка капитана российской ПВО. К тому же первая запущенная ракета не попала в цель.

