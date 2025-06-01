Пятая волна политических арестов: в Турции снова прошли задержания представителей оппозиции

Турецкие власти приказали арестовать десятки людей, которых обвиняют в коррупции. В субботу, 31 мая, задержания произошли в Стамбуле и Адане, среди арестованных есть члены оппозиционных партий.

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Об этом пишет BBC. Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 47 человек и задержала 30. Среди них – главы местных муниципалитетов и стамбульские чиновники.

Сообщается, что это уже пятая волной арестов против политических оппонентов правительства, начиная с заключения в марте мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом правительство Турции отвергает обвинения в политическом вмешательстве, настаивая на том, что судебная система является независимой.

На данный момент известно, что около 110 человек были арестованы во время первых четырех волн арестов по обвинениям в коррупции.

Пятая волна состояла из четырех различных операций в двух городах. Среди арестованных были мэры городов, члены Республиканской народной партии (РНП) и городские чиновники.

В частности, член партийной ассамблеи РНП Баки Айденер сообщил, что он был в Анкаре на партийном собрании, когда ему позвонила жена и сообщила, что в его доме был проведен обыск и есть ордер на его задержание. После этого политик сказал, что едет в Стамбул.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Реджеп Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию и лидера Экрема Имамоглу в коррупции, провокациях и подстрекательстве к протестам, "нарушающим спокойствие граждан". По его словам, оппозиционные силы устроили "шоу", которое нанесло ущерб Турции.

Имамоглу был задержан 19 марта в ходе масштабной спецоперации. Политика подозревают в коррупции и поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Его арестовали за несколько дней до проведения праймериз, на которых планировалось выдвинуть его кандидатом на выборы.

После этого Республиканская народная партия (РНП), в которую входит заключенный мэр Стамбула, переизбрала своего лидера. Им стал Озгюр Озель, который был единственным кандидатом. Он призвал продолжать протесты и добиваться досрочных выборов

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