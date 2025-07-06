Путин перестал нравиться Трампу: российская оппозиционерка увидела положительные сигналы

Российский диктатор Владимир Путин перестал нравиться американскому президенту Дональду Трампу. Отношение президента США к главарю Кремля поменялось после их телефонного разговора вечером 3 июля.

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В свою очередь Путин воспринимает поведения Запада как слабость и не намерен прекращать агрессию против Украины. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, Трамп остался совершенно недоволен разговором с Путиным, и признал, что не было достигнуто никакого прогресса. По мнению Курносовой, российский диктатор всегда нравился президенту США, и теперешняя смена риторики воспринимается положительно.

"То есть мы видим, что действительно Путин, конечно, не прямо, но по факту Трампа послал. С чем это связано? На мой взгляд, с одной стороны, с тем, что Америка стала меньше поставлять оружия Украине, а сейчас вообще произошла задержка в поставках. Наверняка Путин воспринимает это как слабость. С другой стороны, все свои последние, совершенно зверские бомбардировки Украины он воспринимает как силу", – объяснила Курносова.

Российская оппозиционерка уверена, что сейчас Путин считает себя достаточно сильным для того, чтобы поставить уже не Украину, а весь мир на колени, по крайней мере, его западную часть.

"С учетом того, что Трамп так долго с ним цацкался, то, что до сих пор не принимаются санкции, про которые много говорилось, еще его друзья заблокировали европейские санкции, Путину кажется, что ничего ни Штаты, ни Европа с ним не сделают, поэтому он может себя вести, как угодно", – заявила Курносова.

Напомним, президент США Дональд Трамп поделился новыми подробностями своих телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома признал, что Украина крайне нуждается в системах противовоздушной обороны, и в очередной раз подтвердил, что разочарован главарем Кремля.

Ранее сообщалось, что редакция американской газеты New York Post выступила с обращением к президенту США Дональду Трампу по поводу продолжения военной помощи Украине. Журналисты призвали главу Белого дома перевооружить украинскую армию, чтобы она имела возможность и дальше противостоять российской агрессии.

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