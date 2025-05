'Пусть 4-е число пребудет с вами': Белый дом опубликовал фото Трампа в образе джедая из 'Звездных войн'

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа несколько оригинально приветствовала американцев с всемирным днем Звездных войн. В частности, Белый дом обнародовал изображение самого Трампа со световым мечом.

Видео дня

Такое приветствие Белый дом сделал в своем официальном аккаунте соцсети Илона Маска Х. Интересно, что в собственной сети Трампа Truth Social этого поздравления и изображения нет.

"С 4 мая всех, включая радикальных левых сумасшедших, так упорно борющихся за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов-ситхов, убийц, наркобаронов, опасных узников и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание – вы Империя. Да пребудет 4-е число с вами", – говорится в сообщении Белого дома.

Всемирный день Звездных войн – неофициальный праздник 4 мая. Дата выбрана из-за знаменитой цитаты May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила"), которую можно услышать как May the fourth be with you. В английском fourth – четвертый, а мay – май.

Такое, несколько необычное сообщение – более четырех миллионов просмотров, – конечно, собрало много комментариев. Все они разные, подавляющее большинство из них остроумны. Однако наибольшей популярностью пользуется комментарий, сделанный искусственным интеллектом Илона Маска Grok, который обратил внимание на то, что против Темной силы и "лордов-ситхов убийц" Трамп выступает именно как сторонник ситхов и Темной силы.

"В "Звездных войнах" красный световой меч обычно символизирует ситхов и Темную сторону Силы, олицетворяя зло, агрессию и коррупцию. Ситхи создают их, "заливая" в кристалл Кайбер такие темные эмоции, как ненависть. Это контрастирует с синими или зелеными световыми мечами джедаев, символизирующими мир и справедливость… Символика ситхов (в сообщении Белого дома) может означать союз с Темной стороной, противоречить позиции "Восстания" и потенциально не согласовываться с историей "Звездных войн", – отметил чатбот Grok.

Как сообщал OBOZ.UA, после шутки о желании стать следующим Папой Римским Дональд Трамп не остановился и показал, как выглядел бы в одежде понтифика. Этот пост в Truth Social продолжает набирать просмотры.

Епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс Томас Джон Папроцкий подверг жесткой критике Трампа за указанное фото в образе Папы Римского. "Это наносит глубокое оскорбление католикам, особенно в этот священный период, когда мы еще оплакиваем смерть Папы Франциска", - отметил епископ. Также с аналогичным осуждением выступили еще несколько священников и религиозные организации.

Напомним также, как Трамп заявил, что он "спас" Нью-Йорк, отменив распоряжение о взыскании платы за въезд в центр города. Это заявление американский лидер в собственной соцсети Truth Social сопровождал словами "Да здравствует король", а Белый дом эти слова своего президента проиллюстрировал изображением Трампа в короне. Сеть буквально взорвалась мемами и фотожабами по этому поводу.

