'Произойдут плохие вещи': Трамп неожиданно выдвинул ультиматум талибам в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил, что с Афганистаном случатся "плохие вещи", если он не вернет контроль над авиабазой Баграм Вашингтону. Он не исключил возможности отправки войск для ее возвращения.

Видео дня

Соответствующее сообщение Трамп обнародовал в соцсети Truth Social в субботу, 20 сентября. "Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, то есть США, произойдут плохие вещи", – написал он.

Повторное вторжение

В четверг Трамп заявил, что США пытались вернуть контроль над базой, которую использовали американские войска после терактов 11 сентября 2001 года, напоминает Reuters.

В пятницу он сообщил журналистам, что обсуждает этот вопрос с афганскими военными.

Как известно, вывод американских войск из Афганистана в 2021 году привел к захвату американских баз исламистским движением Талибан и свержению поддерживаемого США правительства в Кабуле.

Афганские чиновники выразили свое несогласие с восстановлением присутствия США.

Действующие и бывшие чиновники США непублично предупреждают, что повторная оккупация авиабазы Баграм в Афганистане может выглядеть как повторное вторжение.

Оно потребует привлечения более 10 тыс. военнослужащих, а также развертывания передовых систем противовоздушной обороны, пишет Reuters.

Трамп, который ранее выражал желание приобретения Соединенными Штатами территорий и объектов от Панамского канала до Гренландии, годами, похоже, сосредотачивался на Баграме, говорится в статье.

Переговоры с Афганистаном

В субботу на вопрос, отправит ли он американские войска для возвращения базы, Трамп отказался давать прямой ответ, заявив: "Мы не будем об этом говорить".

"Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим, чтобы он вернулся, и мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, немедленно. А если они этого не сделают – если они этого не сделают, вы узнаете, что я собираюсь сделать", – сказал он журналистам в Белом доме.

Большой аэродром был главной базой американских войск в Афганистане в течение двух десятилетий войны.

Она началась после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, совершенными "Аль-Каидой" – международной террористической организацией, которую в 1988 году основал Осама бен Ладен в Афганистане.

Когда-то на базе были рестораны быстрого питания, такие как Burger King и Pizza Hut, обслуживающие американских военных, а также магазины, продававшие все: от электроники до афганских ковров.

Здесь также располагался огромный тюремный комплекс, пишет Reuters.

Большую авиабазу будет трудно обеспечить на начальном этапе, и для ее эксплуатации и защиты понадобится огромное количество человеческих ресурсов, говорят эксперты.

"Даже если бы Талибан согласился на повторную оккупацию США Баграма после переговоров, его нужно было бы защищать от ряда угроз, включая боевиков Исламского государства и "Аль-Каиды" в Афганистане", – пишет агентство.

Авиабаза также может быть уязвимой из-за угрозы ракетных ударов со стороны Ирана. Тегеран атаковал крупную авиабазу США в Катаре в июне после того, как Соединенные Штаты нанесли удар по иранским ядерным объектам.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях "Талибан" объявил о запрете интернета на севере Афганистана. Такое решение приняли, "чтобы предотвратить аморальную деятельность".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!