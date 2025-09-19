Предусмотрено тюремное заключение: первая страна ЕС приняла комплексный закон, регулирующий использование ИИ

Италия стала первой страной в ЕС, которая одобрила комплексный закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Законодательство ограничивает доступ для детей и предусматривает тюремное заключение для тех, кто использует эту технологию для причинения вреда, например, создание дипфейков.

Правительство Джорджии Мелони заявило, что законодательство, которое соответствует знаковому Закону ЕС об искусственном интеллекте, является решающим шагом во влиянии на использование искусственного интеллекта по всей Италии. Об этом пишет The Gardian.

Цель состоит в том, чтобы способствовать "человекоориентированному, прозрачному и безопасному использованию искусственного интеллекта", одновременно подчеркивая "инновациях, кибербезопасности и защите конфиденциальности".

Какие наказания предусмотрены

Законопроект вводит тюремное заключение на срок от одного до пяти лет за незаконное распространение контента, созданного или манипулируемого искусственным интеллектом, если он наносит вред.

Также будут более строгие наказания за использование технологии для совершения преступлений, включая мошенничество и кражу личных данных, а также более строгие правила прозрачности и человеческого надзора, регулирующие использование технологии на рабочих местах, а также в ряде секторов, таких как здравоохранение, образование, юстиция и спорт.

Для детей до 14 лет будут действовать ограничения

Кроме того, детям в возрасте до 14 лет нужно будет согласие родителей для доступа к искусственному интеллекту.

Авторское право и ИИ

Что касается авторского права, закон предусматривает, что произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта, защищены, если они происходят от настоящих интеллектуальных усилий, тогда как анализ текста и данных с помощью искусственного интеллекта будет разрешен только для контента, не защищенного авторским правом, или научных исследований, проведенных уполномоченными учреждениями.

Закон теперь регулирует использование ИИ

Алессио Бутти, заместитель министра по вопросам цифровой трансформации, заявил, что закон "возвращает инновации в периметр общественных интересов, направляя искусственный интеллект к росту, прав и полной защиты граждан".

Правительство назначило Агентство цифровой Италии и Национальное агентство кибербезопасности для обеспечения выполнения законодательства, которое получило окончательное одобрение в парламенте после года дебатов.

Обращаясь к теме искусственного интеллекта в марте прошлого года, Мелони сказала: "Может и должен быть итальянский путь, когда речь идет об искусственном интеллекте, итальянский путь развития искусственного интеллекта и итальянский путь управления искусственным интеллектом".

Она считала эту технологию "величайшей революцией нашего времени", но сказала, что она может достичь своего полного потенциала только "если она развивается в рамках этических правил, сосредоточенных на людях, их правах и потребностях".

Закон позволяет выделение до 1 млрд евро (870 млн фунтов стерлингов) из государственного венчурного фонда для поддержки компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и телекоммуникаций, хотя критики утверждают, что эта сумма невелика по сравнению с инвестициями, которые осуществляют США и Китай.

Как сообщал OBOZ.UA, ведущий ученый Google, лауреат Нобелевской премии 2024 года Демис Гассабис считает, что так называемый "искусственный интеллект" пока не является интеллектом в точном значении этого термина. Однако ИИ довольно быстро развивается и уже сейчас "трансформирует образование и рабочее место". Поэтому важнейшим навыком для следующего поколения будет "научиться учиться", чтобы идти в ногу с изменениями.

Интересно, что Албания стала первой страной в мире, где в состав правительства введен министр, созданный на основе искусственного интеллекта. Хотя новый министр по имени "Солнышко" существует только в сети, именно она будет отвечать в стране за весь процесс государственных закупок.

