'Преднамеренное вторжение': в ISW оценили, что стоит за атакой российских дронов на Польшу

Беспилотники России в ночь с 9 на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши, что, по мнению официальных лиц НАТО и ЕС, было преднамеренной операцией. Вероятно, Москва пытается оценить возможности и реакции как Варшавы, так и НАТО в надежде применить извлеченные уроки в будущих сценариях конфликта с Североатлантическим альянсом.

Ситуацию прокомментировал американский Институт изучения войны. Аналитики считают, что инцидент с дронами не был случайностью. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте ISW (Institute for the Study of War).

Зачем российская оккупационная армия направила БПЛА на Польшу

В ночь на среду самолеты Североатлантического альянса впервые столкнулись с потенциальными угрозами в воздушном пространстве НАТО.

"Россия, вероятно, пытается проверить оборонительные возможности Польши и НАТО и время реакции, наблюдая за их структурой командования и управления в действии", – предположили эксперты.

Также противник стремился протестировать оперативную совместимость государств военного блока, работающих над нейтрализацией угроз в небе.

Как указали аналитики, Кремль годами ведет гибридную войну против Европы (включая инциденты с помехами РЭБ и глушением GPS, диверсионными миссиями, поджогами и покушениями). Постепенно эти гибридные усилия расширяются, и нарушение Россией воздушного пространства Польши является частью этой кампании.

Частично она направлена ​​на проверку реакции всего Североатлантического альянса, частично – на оценку уровня внутренней поддержки коллективной обороны НАТО в Польше.

"Особенно в то время, когда помощь Украине является чувствительной темой во внутреннем информпространстве Республики Польша", – обратили внимание в ISW.

Аналитики уверены, что Российская Федерация продолжает готовиться к потенциальной будущей войне с НАТО, в том числе путем подготовки своего общества, милитаризации молодежи, наращивания военной инфраструктуры на западной границе и распространения нарративов для оправдания будущей агрессии.

"Попытки проверить технические возможности и политическую решимость НАТО, вероятно, являются частью этой многоплановой кампании, и Россия, похоже, становится смелее с точки зрения того, какой вид эскалации она готова испытать", – предупредил Институт изучения войны.

Кроме того, противник, вероятно, пытается ограничить или сдержать западную военную помощь Украине.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного источника писало, что по меньшей мере пять беспилотников летели в направлении аэропорта Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши. Он является основным узлом поставок вооружений НАТО для Киева.

Не исключено, что россияне намеревались ударить по этому аэропорту.

Также РФ может попытаться подорвать общественную поддержку Украины в Польше и Европе в целом, навеяв страх спровоцировать российские удары.

Официальные реакции Москвы и Минска пытаются убедить Запад в том, что Россия якобы не совершала провокацию и вина лежит на Украине.

"РФ, вероятно, пытается использовать продолжающиеся внутрипольские дебаты о поддержке Украины", – сделали вывод в ISW.

Что предшествовало

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство нарушили по меньшей мере 19 беспилотников, и значительная их часть залетала через Беларусь. По словам Туска, Польша вместе с союзными силами сбила три (возможно, четыре) дрона-камикадзе.

Вражеские БПЛА летали над польской территорией около семи часов, начиная с 23:30 (по местному времени) 9 сентября до 06:30 10 сентября.

"Большое количество российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши, говорит о том, что это были преднамеренные усилия России", – заявил Институт изучения войны.

До этого инцидента дроны вторгались в польское воздушное пространство минимум шесть раз (с начала полномасштабного российского вторжения в Украину). Первый случай произошел в ноябре 2022 год.

В общей сложности за время большой войны на территорию Польши упали не менее семи беспилотников и одной ракеты (до инцидента в ночь на 10 сентября).

Как писал OBOZ.UA, целенаправленная атака дальнобойных российских дронов на Польшу готовилась уже несколько месяцев, считают в Defense Express. Еще в начале июля появилась информация о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотников обнаружены 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

