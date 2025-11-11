'Правда победит': Саркози сделал первое заявление после освобождения из тюрьмы

Николя Саркози, которого накануне освободили из-под стражи, выступил с первым публичным заявлением. Политик обратился к своим сторонникам, поблагодарив за поддержку и подчеркнув, что настроен доказать свою невиновность в суде.

Об этом заявил сам Саркози в своем канале X. "В момент, когда я снова обретаю свободу и семью, хочу сказать всем, кто писал, поддерживал, защищал меня, насколько я благодарен. Тысячи ваших слов дали мне силу выдержать это испытание. Закон был применен. Теперь я готовлюсь к апелляционному процессу. Моя энергия направлена только на то, чтобы доказать свою невиновность. Правда победит", – написал экс-президент.

Условия освобождения

10 ноября Парижский суд принял решение освободить Саркози досрочно на время рассмотрения апелляции по делу о возможном преступном сговоре. Ему заменили реальное заключение на судебный надзор, запретив контакты с другими обвиняемыми и свидетелями. По словам прокурора, риска побега экс-президента нет.

Содержали Саркози в одиночной камере площадью около 9 квадратных метров. В ней был душ, туалет и постоянная охрана – двое служащих размещались в соседнем помещении для гарантии безопасности политика.

Французский еженедельник Le Point сообщил, что бывший президент не доверял тюремной еде и питался только йогуртами, опасаясь возможных инцидентов. Ему даже предлагали готовить самостоятельно, однако он отказался.

Журналисты отмечают, что даже в таких условиях политик пытался сохранять привычный режим дня – читал, делал заметки и не отказывался от коротких физических упражнений.

Что известно о деле против Николя Саркози

25 сентября 2025 года суд признал Саркози виновным по делу о финансировании его избирательной кампании ливийским режимом Муаммара Каддафи и приговорил к пяти годам заключения. Николя Саркози отрицает все обвинения и считает это дело "политически мотивированным".

Его жене Карле Бруни также выдвинули обвинения в манипулировании свидетелями и участии в преступном сообществе по тому же делу.

Судья постановил, что экс-президент должен начать отбывать наказание, не дожидаясь рассмотрения апелляции, из-за "серьезности нарушения общественного порядка".

Это стало первым случаем в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

21 октября он прибыл в тюрьму Ла-Санте в районе Монпарнас, на юге Парижа, где должен был отбывать наказание. А уже 22 октября прокуратура Парижа сообщила, что ему может грозить за решеткой смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-президент Франции Николя Саркози, который начал отбывать пятилетний срок в тюрьме Ла-Санте в Париже, получил смертельные угрозы от заключенных. Это произошло вскоре после его прибытия в учреждение.

