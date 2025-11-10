'Да здравствует свобода': экс-президента Франции Саркози выпустили из тюрьмы

Парижский суд принял решение о досрочном освобождении экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы на период рассмотрения апелляции по делу о преступном сговоре. На этот период ему заменили заключение на "судебный надзор", запретив контакты с другими обвиняемыми лицами и свидетелями, участвующими в производстве.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что по словам прокурора по делу Саркози, в прокуратуре не считают, что экс-президент Франции может сбежать.

Сын политика, Луи Саркози, первым отреагировал на новость о его увольнении. Он опубликовал в соцсетях архивную фотографию из детства вместе с отцом и подписал ее короткой фразой.

"Да здравствует свобода!", - прокомментировал фото Луи Саркози.

Адвокат Кристоф Ингрейн заявил, что освобождение является "первым шагом", а следующим станет апелляционное разбирательство.

"Наша задача сейчас – подготовка к апелляционному слушанию", – отметил он.

Ингрейн подчеркнул, что его подзащитному будет безопаснее вне стен тюрьмы. По его словам, Саркози сталкивался с угрозами, слышал крики ночью и стал свидетелем срочного вмешательства охраны в соседней камере, где другой заключенный нанес себе вред.

Саркози держали в отдельной одиночной камере площадью около 9 квадратных метров. Помещение имело собственный душ и туалет, а для безопасности политика двое охранников постоянно находились в соседней камере.

Кроме этого, французский еженедельник Le Point сообщил, что политик не доверял тюремной еде и ел только йогурт, поскольку опасался возможных инцидентов со стороны других заключенных.

По данным издания, ему предлагали готовить себе самостоятельно, однако он отказался.

Что известно о деле против Николя Саркози

25 сентября 2025 года суд признал виновным Саркози по делу о финансировании его избирательной кампании ливийским режимом Муаммара Каддафи и приговорил к пяти годам заключения. Николя Саркози отрицает все обвинения в свою сторону и считает это дело "политически мотивированным".

Его жене Карле Бруни также выдвинули обвинения в манипулировании свидетелями и участии в преступном сообществе по тому же делу.

Судья постановил, что экс-президент должен начать отбывать наказание, не дожидаясь рассмотрения апелляции, из-за "серьезности нарушения общественного порядка".

Это сало первым случаем в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

21 октября он прибыл в тюрьму Ла-Санте в районе Монпарнас, на юге Парижа, где должен был отбывать наказание. А уже 22 октября прокуратура Парижа сообщила, что ему может грозить за решеткой смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-президент Франции Николя Саркози, который начал отбывать пятилетний срок в тюрьме Ла-Санте в Париже, получил смертельные угрозы от заключенных. Это произошло вскоре после его прибытия в учреждение.

