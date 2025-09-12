Поверила обещанию рецидивиста: что известно о судье Терезе Стокс, которая отпустила на свободу Декарлоса Брауна, который потом убил украинку в США

Бездомный Декарлос Браун-младший, который 22 августа убил украинскую беженку Ирину Заруцкую в американском городе Шарлотт (Северная Каролина), в тот момент находился под следствием за другое нарушение. Судья Тереза ​​Стоукс освободила мужчину на основании "письменного обещания" о том, что Браун вернется на свое следующее заседание по вызову суда.

Видео дня

Как передает Daily Mail, 34-летний бездомный с шизофренией был арестован 19 января за "неправомерное использование системы 911". Он позвонил в службу спасения, когда полицейские проверяли его состояние. Мужчина заявил копам, что, по его мнению, внутри его тела находится что-то "искусственное", что якобы контролирует его аппетит, ходьбу и речь.

"Браун хотел, чтобы офицеры исследовали этот "искусственный" материал, находившийся внутри его тела", – говорится в показаниях под присягой.

Офицеры ответили мужчине, что проблема носит медицинский характер и что они больше ничего не могут сделать. Такой ответ привел американца в ярость, и он позвонил в службу 911. Правоохранители арестовали его, предъявив обвинение.

Дело Брауна о правонарушении все еще рассматривалось, когда 22 августа он сел в легкорельсовый поезд в Шарлотте, после чего внезапно ударил ножом в шею 23-летнюю украинку, трагически оборвав ее жизнь. Женщина только что закончила рабочую смену и направлялась домой.

По данным СМИ, Стоукс руководит мировым судом, хотя не является лицензированным адвокатом. Согласно законодательству штата Северная Каролина, это условие не является обязательным – достаточно закончить четырехлетнее обучение.

Что известно о правонарушениях Декарлоса Брауна

До инцидента в январе Брауна уже арестовывали как минимум 14 раз за различные преступления: от нападения на сестру до незаконного хранения огнестрельного оружия и ограбления с применением опасного оружия. За последнее нарушение в 2014 году мужчина был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Мировая судья Тереза ​​Стоукс, которая освободила Брауна в январе, подверглась критике в американских соцсетях за свое решение.

Стоукс позволила 34-летнему мужчине с установленным диагнозом шизофрении, который является бездомным и имеет на своем счету множество предыдущих арестов, снова оказаться на свободе под "письменное обещание".

По данным Newsweek, даже мать Брауна заявила, что судебная система подвела общество, позволив ему свободно передвигаться, несмотря на опасное поведение.

По ее словам, он находился под психиатрическим наблюдением в течение двух недель после того, как в 2014 году ей удалось добиться распоряжения о принудительной госпитализации. Отчаявшаяся мать сказала, что ее сын стал настолько агрессивным, что ей пришлось выгнать его из дома.

Длительная история проблем Брауна с законом включает нападение на сестру в 2021 году. Он совершил его всего через несколько месяцев после выхода из тюрьмы за вооруженное ограбление. По некоторым данным, тогда американец находился на условно-досрочном освобождении.

Дополняется...