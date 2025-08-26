После 57 неудачных попыток: в Косово наконец-то избрали спикера парламента
В Косово после семи месяцев неопределенности парламент избрал нового спикера. На 58-м учредительном заседании эту должность получил Дималь Баша, за которого проголосовали 73 депутата. Тридцать парламентариев выступили против, еще трое воздержались.
О результатах голосования сообщил в Facebook аналитический ресурс "Балканский обозреватель". В заметке отмечается, что вместе с фракцией "Самоопределение" Башу поддержали представители Демократической партии Косово и часть депутатов из Альянса за будущее Косово. В то же время "Сербский список" выступил против его кандидатуры.
О важности единства
В своей первой речи Баша отметил, что несмотря на политические разногласия Косово является общим для всех граждан. Он подчеркнул важность единства для экономического развития, усиления верховенства права и сохранения территориальной целостности.
Новоизбранный спикер также напомнил, что власти столкнулись с трудностями на севере, где проблемой были "преступные структуры, поддерживаемые Сербией, с целью дестабилизации Косово".
"Но правительство Альбина Курти своей работой и опытом полиции сумело уничтожить преступные группы, и впервые государство имеет монополию на силу во всем Косово", – сказал он.
Обращение к Сербии
Дималь Баша призвал Сербию признать независимость Косово и развивать добрососедские отношения на основе взаимного уважения.
"Я призываю демократизированную Сербию, которая признает Косово независимым государством, относительно добрососедских отношений, которые мы строим, думать о строительстве поколений с взаимным уважением и толерантностью, а не с ненавистью и конфликтами. Мы за развитие мостов сотрудничества, но также физических мостов, которые соединяют наши общины", — сказал он.
Что известно о новоназначенном спикере Косово
Дималь Баша родился в 1979 году в Приштине, получил образование в США и дважды избирался депутатом от "Самоопределения". Является гражданином Соединенных Штатов.
Теперь он стал председателем парламента, завершив длительную политическую паузу в институциональной работе Косово.
Что предшествовало
Премьер-министр Альбин Курти и его партия "Самоопределение" пришли к власти в 2021 году.
Как писал OBOZ.UA, 9 февраля 2025 года в Косово состоялись выборы в парламент республики, где победила политическая партия "Самоопределение" действующего премьер-министра Косово Альбина Курти.
Тогда отмечалось, что по данным экзитпола компании рыночных исследований UBO Consulting, партия "Самоопределение" получила 40% голосов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!