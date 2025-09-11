Пошел против Трампа: спикер Джонсон поддержал проект морской ветроэнергетики вопреки позиции президента

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон якобы собирается оказать в Конгрессе поддержку проекту морской ветроэнергетики в штате Вирджиния. Таким образом, он выступит против позиции американского президента Дональда Трампа, который является "ярым критиком возобновляемой энергии".

Как сообщает Politico, о том, что Джонсон намерен поддержать указанный проект, изданию рассказал неназванный конгрессмен. Более того, сам спикер Палаты представителей не исключил, что поступит именно так.

"Да, я разговаривал (об этом) с командой Трампа, и разговоры еще продолжаются. Но я понимаю приоритетность для вирджинцев, и мы хотим поступить правильно для них. Так что посмотрим, что будет", – цитирует издание слова Джонсона.

О чем речь

Проект Coastal Virginia Offshore Wind, который реализует компания Dominion Energy, является крупнейшим в США в сфере морской ветроэнергетики и уже на 80% завершен. Это масштабный проект по строительству морской ветровой электростанции.

Проект предусматривает установку непосредственно в воде 176 турбин мощностью 2,6 ГВт, что сделает его крупнейшей ветровой электростанцией в США и одной из крупнейших в мире. Проект включает в себя строительство трех морских подстанций и прокладку девяти подводных кабелей для передачи электроэнергии, и ожидается, что будет завершен до конца 2026 года.

Но на прошлой неделе администрация Трампа отменила почти 40-миллионный грант Министерства транспорта на развитие ветровой инфраструктуры в Норфолке, что должно было бы поддержать реализацию этого проекта.

Почему это не понравится Трампу

К спикеру Палаты представителей из-за указанного проекта обратилась республиканка от штата Вирджиния Джен Кигганс. Она сказала, что проект "важен для Вирджинии" из-за наличия там крупной военно-морской базы.

"Можно предположить, что Джонсон просто хочет удовлетворить потребности члена его фракции. Но это также разрыв с Трампом и его длительным крестовым походом против ветроэнергетики", – считают в Politico.

Издание напоминает одни из последних сообщений Трампа в собственной сети Truth Social, которые были нацелены именно против ветроэнергетики.

"Удивительное явление – любая страна, которая зависит от ветряков, МЕРТВА. Их расходы на энергию зашкаливают, а население возмущено. Ветряки не только убивают птиц, они также "убивают" многих плохих политиков, которые теряют работу из-за них", – цитирует издание одно из таких сообщений.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп не имеет никакого отношения к преступлениям Джеффри Эпштейна. Зато, по словам спикера Палаты представителей, он помогал Федеральному бюро расследований в этом деле. То есть, Джонсон открыто поддержал американского президента.

