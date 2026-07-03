Понравилась рама: в Испании мужчина нашел на улице картину – оказалось, что это работа выдающегося художника. Фото

В испанском городе Севилья 57-летний Андрес Уртадо случайно нашел на улице картину и забрал её, поскольку ему понравилась рама. Впоследствии он выяснил, что это работа выдающегося испанского художника Хоакина Сорольи и может стоить 150 000 евро.

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Владельцы забыли её на улице, когда уезжали в отпуск, и бросились на поиски. Узнав об этом, Уртадо сообщил полиции, что картина у него, после чего вернул её владельцам. Об этом сообщило издание The Guardian.

Как пропала картина

Отмечается, что владельцы ценного полотна владели картиной много лет и имели привычку брать её с собой в отпуск. Так же и в этот раз они хотели упаковать её и положить в багажник, чтобы взять на пляж, но случайно оставили на улице и уехали.

Тем временем 57-летний Андрес Уртадо, проживающий в 525 км от Севильи, в городе Мурсия, и приехавший на выходные с семьёй в Севилью, нашёл картину и предположил, что её выбросили. Он не понимал её ценности, его внимание привлекла красивая золотая рама.

Оказалось, что это картина выдающегося художника

Впоследствии Уртадо с помощью искусственного интеллекта выяснил, что это может быть полотно выдающегося испанского художника конца XIX – начала XX века Хоакина Сорольи. Он обратился в аукционный дом, чтобы подтвердить информацию.

"Искусственный интеллект назвал заоблачные цены, поэтому я поискал в интернете и позвонил в аукционный дом в Мадриде, – рассказал Уртадо изданию El Mundo. – Я прислал им фотографии, и они очень быстро ответили мне, сказав, что это подлинная картина Сорольи".

Владельцы картины бросились её искать; в объявлении они просили вернуть вещь, которая "имеет сентиментальное значение", не упоминая ни о художнике, ни о ценности картины.

Картину вернули владельцам

Когда Андрес Уртадо узнал, что картину ищут, он позвонил в полицию и объяснил, что информация неверна, однако у него не было намерения красть, ведь ему просто понравилась рама.

"Я сразу позвонил в полицию и сказал им, что новость неправдива, – рассказал он изданию. – Я сказал им, что не крал её, а просто подобрал на улице".

Таким образом полиция вернула картину владельцам, которые пообещали Уртадо небольшое вознаграждение в знак благодарности.

Кто такой Хоакин Соролья

Хоакин Соролья – известный испанский художник, работавший в стиле импрессионизма. Он родился в 1863 году в Валенсии. Сорольядостиг всемирного признания в 1890-х годах, когда он жил и творил в Мадриде и Валенсии. Первый успех ему принесла картина "Другая Маргарита" (1892), а затем, в 1894 году, его полотно "Возвращение с рыбалки" было высоко оценено на Парижском салоне.

Творчество Сорольи относится к импрессионизму, основными направлениями его живописи были портреты и пейзажи Валенсии (картина "Берег в Валенсии" 1908 года), Сеговии, Бургоса, Гранады.

Картины Сорольи хранятся в музеях по всему миру, многие картины куплены и находятся в частных коллекциях. К наиболее известным картинам художника относятся: "Молодой яхтсмен", "Перед купанием", "На пляже в Валенсии", "Севилья".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Испании нашли картину Пикассо, которая пропала по дороге на выставку. Речь идет о "Натюрморте с гитарой" 1919 года. В полиции отметили, что работа Пикассо, возможно, даже не попала в грузовик.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Испании нашли картину Пикассо, которая пропала по дороге на выставку. Речь идет о "Натюрморте с гитарой" 1919 года. В полиции отметили, что работа Пикассо, возможно, даже не попала в грузовик.

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