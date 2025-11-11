'Помощь должна продолжаться': президент Чехии отреагировал на инцидент с украинским флагом

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал инцидент с новым спикером парламента страны, который приказал снять украинский флаг с фасада государственного здания. Глава государства подчеркнул, что флаги Украины должны и дальше развеваться в Чешской Республике как символ солидарности.

Об этом президент сказал в ответ на вопрос ČTK во время визита в Карловарский край 10 ноября. В то же время он отметил, что было бы хуже, если бы прекратилась материальная помощь Украине.

"Флаги были вывешены как символ солидарности со страной, на которую напало агрессивное государство. Я думаю, что в этом вопросе пока ничего не изменилось. Украина все еще является объектом российской агрессии, и пока не будет какого-то мирного соглашения, наша солидарность с ней не должна ослабевать", – подчеркнул Павел.

Однако, по словам президента, изменение позиции Чешской Республики по помощи Украине нанесет больший вред.

"Будь то материальная, финансовая, военная или любая другая поддержка, которая будет иметь прямое влияние на потери жизней, ранения и материальный ущерб. Я убежден, что наша помощь должна продолжаться, потому что это не только солидарность с Украиной, но и выражение ценностей, которые мы как демократическая страна должны отстаивать", – сказал сегодня Павел.

Напомним: новый спикер парламента Чехии, лидер правой популистской партии SPD Томио Окамура приказал снять со здания парламента флаг Украины, который там висел рядом с чешским флагом. Он заявил, что там должен быть только один флаг, чешский.

Однако вместо одного украинского флага Окамура получил сразу три, которые вывесили представители разных фракций парламента. В частности, сине-желтыми флагами здание парламента украсили консерваторы из партии ODS, либералы из STAN и депутаты из Партии пиратов.

Также чешское издание Deník N разместило на обложке QR-коды собрания в поддержку Украины в ответ на решение Томио Окамуры снять украинский флаг со здания парламента. В редакции объяснили, что помощь Украине – в интересах всех.

Как сообщал OBOZ.UA, волонтеры Чехии поделились хорошей новостью о получении украинскими военными ракеты "Фламинго" – производитель принял решение увеличить объем заказа вдвое. Поэтому средства, собранные чешскими гражданами, удвоятся, чтобы передать ВСУ две ракеты вместо одной.

Между тем заместитель главы партии ANO, будущего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в разговоре с журналистами заявил, что не исключает прекращения снарядной инициативы для Украины.

