В чешской ANO заявили, что не исключают прекращения инициативы по поставкам боеприпасов Украине

В Чехии не исключают завершения инициативы по поставкам снарядов для Украины. Она была инициирована предыдущим правительством, уходящим в отставку после парламентских выборов в этой стране.

О дискуссии по снарядной инициативе заявил Карел Гавличек, заместитель председателя популистской политической силы ANO, которая во время выборов в Чехии получила наибольшую поддержку, его цитирует издание iDnes. Комментируя вопрос чешской помощи Украине, он заявил о "запугивании" предыдущим правительством чиновников, которые только теперь начали "высказываться" по инициативе.

Что известно

Заместитель главы партии ANO, будущего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в разговоре с журналистами заявил, что не исключает прекращения снарядной инициативы для Украины.

По словам Гавличека, чешские чиновники "были запуганы" правительством, которое завершает работу – и только после выборов "решились" начать" высказываться об инициативе поставки боеприпасов Украине.

"Выводы формирования правительства показывают большие проблемы, чем ожидало движение ANO", – сказал он.

Обсуждение темы он завершил размытым утверждением о том, что страны, присоединившиеся к предложенной Чехией инициативе, "будут удивлены".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Бабиш предложил финансировать оружие для ВСУ через ЕС – и заявил, что Прага не даст на поддержку Украины больше "ни одной кроны".

Он также сперва угрожал, что отменит снарядную инициативу, потом же заявил, что ее может финансировать НАТО.

