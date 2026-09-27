Польша стремительно увеличивает военные расходы на фоне агрессии России: под силу ли это ей

Беспрецедентное наращивание оборонного потенциала Варшавой оборачивается серьезным испытанием для государственного бюджета. Реакция на полномасштабную войну в Украине и риски для восточного рубежа НАТО вынудили Польшу поднять долю военных расходов в ВВП более чем в два раза.

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Если в 2022 году Польша тратила 2,2% от госбюджета на оборону, то сейчас показатель вырос до 4,8%. Об этом сообщает The Guardian.

Оборонный бюджет и ставка на локализацию

В абсолютных цифрах объемы финансовой поддержки армии достигли $53 млрд. По размерам выделяемых средств среди стран Евросоюза польская армия уступает только Германии, Франции и Италии.

Власти страны стремятся сделать так, чтобы масштабные расходы стимулировали национальное производство. Варшава заменяет прямые закупки импортной техники переносом технологий и сборки на собственную территорию. Представитель компании MBDA Polska Джим Прайс подчеркивает, что подобный подход гарантирует создание новых промышленных мощностей и рабочих мест непосредственно в Польше.

Обратная сторона милитаризации

Параллельно с укреплением обороноспособности растет нагрузка на финансовую систему. По данным The Guardian, дефицит польского бюджета может достигнуть 7,1% ВВП, что сделает его наибольшим во всем Евросоюзе.

Реакция рынков уже последовала: 18 сентября агентство Moody's понизило суверенный кредит-рейтинг страны с A2 до A3. Аналитики прогнозируют, что дефицит около 7% сохранится в течение 2026–2027 годов, а госдолг вырастет с 59,7% ВВП до 68,9%. Помимо армии, ощутимый нажим на финансовую систему оказывают растущие затраты на здравоохранение, социальные программы и инфраструктуру.

Влияние на безопасность региона и сомнения экспертов

Стабильность польских военных расходов – ключевой фактор безопасности всего восточного фланга Североатлантического альянса и важная опора для Украины.

Однако экономисты высказывают всё больше опасений. Эксперт ING Bank Лешек Консек считает подобную бюджетную модель рискованной. По его мнению, страна не сможет долго удерживать высокий экономический рост, одновременно взваливая на себя столь сильную нагрузку по госрасходам.

Напомним, Варшава предложила Вашингтону финансовые стимулы для ускорения переговоров о создании постоянной американской военной базы на территории Польши. Варшава выразила готовность полностью взять на себя расходы по обеспечению американского контингента.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск обменялись публичными заявлениями из-за слов главы государства о возможной потере территорий. Туск призвал Навроцкого удалить пост и подчеркнул, что Польша не намерена отдавать "ни одного кусочка" своей территории.

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