Спецслужбы Румынии, Венгрии и Чехии разоблачили беларуского шпиона: что известно о его цели

Органы власти Румынии, Чехии и Венгрии в сотрудничестве с Евроюстом провели задержание лица, подозреваемого в государственной измене путем постоянной передачи государственной тайны. Беларуского шпиона задержали на территории Румынии 8 сентября.

Его действия ставили под угрозу национальную безопасность этого государства. Об этом говорится в сообщении Евроюста (европейское агентство, сотрудничающее с судебными и полицейскими органами стран-членов ЕС).

Что известно о деятельности шпиона

Подозреваемый имел две встречи в 2024 и 2025 годах в Будапеште (Венгрия) с офицерами разведки Комитета государственной безопасности Беларуси. Эти встречи представляли угрозу национальной безопасности Румынии, их целью было предоставление шпионом информации в обмен на деньги и получение дальнейших инструкций.

Ранее фигурант занимал руководящую должность в Службе информации и безопасности Республики Молдова.

"Доказательства по делу свидетельствуют, что лицо было причастно к несанкционированному разглашению государственной тайны представителям иностранного государства, а именно сотрудникам секретной службы Беларуси, начиная с 2024 года", – сказано в сообщении.

Как произошло задержание

При координации Евроюста органы власти Румынии, Чехии и Венгрии смогли обменяться информацией и доказательствами и доказать преступную деятельность этого лица. Агентство также обеспечило быстрое выполнение нескольких европейских следственных ордеров.

Во второй половине дня 8 сентября шпион был задержан в Румынии. Успех операции стал возможным благодаря сотрудничеству прокуратуры, полиции и разведывательных служб Румынии, Венгрии и Чехии. Это свидетельствует о важности транснационального сотрудничества в расследовании таких преступных действий, поскольку подозреваемые могут воспользоваться свободой передвижения по всей территории Шенгенской зоны.

Расследование в отношении подозреваемого сейчас продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу российских спецслужб. Российский агент имела двойное гражданство, регулярно посещала РФ и работала на ФСБ, собирая нужную информацию.

