Польша поднимала истребители из-за массированного ракетного удара по Украине

Ночью 28 сентября в воздушном пространстве Польши действовали польские и союзные ВВС. Авиацию поднимали в связи с активностью дальней авиации России, наносящей удары по территории Украины.

Видео дня

В то же времяназемные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.

Авиация НАТО следила за обстрелом Украины

В соответствии с действующими процедурами Оперативный командующий Вооружённых сил Польши задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.

Польские военные заявили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям.

"Оперативное командование Вооружённых сил Польши следит за текущей обстановкой, а подчинённые силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию", – говорится в сообщении.

Напомним, российские дроны во время атак на Украину неоднократно залетали на территорию Польши и Румынии. В ночь на 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись два десятка БПЛА России, четыре из них были сбиты.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. Недавно самолеты Альянса были подняты в воздух в ответ на очередную российскую провокацию, параллельно в Европе пытаются выяснить, причастна ли РФ к активности беспилотников в приграничных районах и вблизи инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!