Вот и завершаются недели генерального беснования упырятины всея Руси. На рейд ВСУ в Курскую область Путин ответил втягиванием в войну второй ядерной страны – КНДР. Теперь против Украины воюет два государства с ядерным оружием. Но в ответ на эту явную эскалацию НАТО мычит, а Вашингтон отворачивается со словами "у нас тут выборы". Украина далеко, и война с пещерой за океаном воспринимается как локальная разборка двух осколков пост-совка. Просто один совсем съехал с катушек, а второй – хотя и мечтает вырваться из объятий сумасшедшего соседа – но несет с собой совковый атавизм всепобеждающей коррупции. Молдова поменьше, у нее получается прижечь эту коросту, хотя и тоже с трудом.

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Да и с опухолью Приднестровья еще предстоит разбираться. Словом, Штаты заняты собой, оправдывая собственный эгоизм исторической необходимостью. Почти так же было и с террористами Аль Каиды: пока самолеты не врезались в башни-близнецы Всемирного Торгового Центра – морды политиков лоснились озабоченностью. Конечно, пещера вмешивается и в американские выборы. Сразу три разведывательных бюро США в совместном заявлении обвинили РФ в распространении в США фейков о президентских выборах. Причем, пещера проявляет наибольшую активность из всего списка стран, враждебных Америке. А немецкие следователи связали контрабанду зажигательных устройств на грузовой самолет в Германии с репетицией будущих атак на самолеты, направляющиеся именно в США. Посылки были частью тайной российской диверсионной операции, которая в конечном итоге была направлена ​​на организацию пожаров на борту грузовых или пассажирских самолетов, летящих в США и Канаду. Спецоперация с поджогами самолетов посредством самовоспламеняющихся посылок, по замыслу Москвы, должна была стать наказанием для стран НАТО, поддерживающих Украину. Воистину: пока не прилетит – озабоченная морда не схлопнется. Где потерялся проект Закона, внесенного в Конгресс Грэмом и Блюменталем – о признании России страной – спонсором терроризма? Истэблишмент ждет реальных катастроф? Впрочем, Песков уже назвал эти сообщения "вбросами", а Песков же никогда не врал? Вы только посмотрите в его выпученные от правды глаза!

Надежда на то, что "дедушка Байден уберет за собой", тает с каждым днем – в то время, как рашистский гнойник продолжает сочиться все обильнее. Гангренозное образование расползается по планете, беспардонно устремляясь даже в космос. Россия запустила два иранских спутника, обеспечив прорыв в области военной разведки для аятолл. А КНДР запустили в сторону Японии сразу семь баллистических ракет, совершенствуя полетные свойства своих ядерных отбросов. На сей раз они пролетели 400 км и упали в море, не причинив никакого вреда. Но это – пока. Жировик будет пытаться снова и снова, пока не докинет до американского побережья. Его двуногое мясо пока что насыщается китайской лапшой с русской тушенкой, не подозревая о скорой кобзонизации. Северокорейская солдатня плохо обучена, голодна и диковата, и в глаза не видела беспилотники. И похоже, именно они станут последним видением свидетелей Чучхи перед финальной прожаркой, а отнюдь не обещанные 2 тысячи долларов. Впрочем, не будем спойлерить, а то умирать будет неинтересно.

Для пещеры смерть – не событие, а процесс, наполненный сакральными смыслами. Каждый должен испить горькую чашу до дна, на своем рабочем месте. Путин – в бункере, Медведев – в объятиях с Айфоном и бутылкой "Финляндии", Набиуллина – в процессе поднятия ключевой ставки, и так – по всему списку, спускаясь с вершины "вертикали" до последнего смердящего глубинария. Крысиный выползень, появившийся на Красной площади в день пещерного единства, пожелал детишкам прожаренных СВОшников "дальнейшего счастья" и "здоровья". Пообнимался, понюхал, сверкнул глазенками, да и шмыгнул обратно. А дед Гундяй – так и вовсе заявил, что "Иисус Христос смертную казнь не осуждал", так что обсуждение темы возвращения высшей меры вполне обосновано. И вообще: тем, кто убивает за Путина, уготована вечная райская жизнь, 72 Машки Захаровой и бездонный пузырек "боярки". Брошенные на произвол судьбы потерпевшие в Курской области записывают видео-стоны в адрес Путла, но в ответ слышат эхо козлятника: "А зачем вам жить, если негде? И вообще: масло нынче – дефицит, грызите пушки!" Что бы ни делали схематозники – их схемы стали работать криво. Даже закупленное в Эмиратах масло на поверку оказалось украинским. То есть, Украину мочим с открытой душой, но масло жрем за обе щеки. Впрочем, логично: где вы видели у бандитов совесть? Тем более, что рубль падает, цены стремятся ввысь, и двуглавая курица хитрожопо жмурится. В условиях усиления турбулентности растет бдительность силовичья. Хруст костей должен заглушать стоны измордованных. Для МВД разработали автоматическую систему обнаружения "экстремистской идеологии" в соцсетях. Ни один намек на экстремизм и нелояльность не должен ускользнуть от прищуренного глаза родины-маньячки. Система отслеживает, выявляет и классифицирует, запуская алгоритм сортирной "игры-мочилки". Еще немного, и искусственный интеллект товарища майора автоматизирует работу, повысив ее эффективность до уровня "замочи себя сам".

Не дремлет и забугорная оппозиция, готовая выйти в Берлине на марш и потребовать у Шольца вывести путинские войска из Украины. Вооружившись новым томиком Толстовального, "хорошая русская туса" потрясет триколорами и потребует привлечь к ответу вездесущего злодея Путина. А, увидев безутешную вдову, отчаянно воскликнет: "Водочка! Мальчика ей принеси!" Пляшет и кривляется вся лубянская богадельня! Политический хэллоуин в преддверии заокеанских выборов завершается. Уже завтра кто-то из кандидатов превратится в потрепанную паклю или безбашенную домохозяйку. И только крысиный сцарь, перегрызающий кабель мироздания, мотыжит свой пещерный участок, аки святой Франциск. В одной лапе – кадило церковное, в другой – ракета "Сцотона". И – полная многополярность в отмороженном черепе. Такой и на кнопку нажмет, и терроризм осудит. И Христа распнет, и Иуду повесит. И пролетит над Гаагой ядерной какашкой, оставляя за собой шлейф Чернобыля со словами: "Христос будет казнен!"