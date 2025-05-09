Победитель первого тура выборов президента в Румынии потребовал от Украины компенсации за подаренный Patriot

Кандидат на пост президента Румынии Джордже Симион сделал громкое заявление во время дебатов, заявив, что Украина должна возместить Румынии расходы на помощь, которую страна оказала в войне с Россией. Особенно он подчеркнул, что Украина должна компенсировать Румынии расходы на систему "Патриот", которая была передана как часть помощи.

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Об этом он заявил во время дебатов, его слова цитирует телеканал Digi24. По его словам, румынское государство должно думать и решать свои проблемы. Политик отметил, что государство не должно становиться на второй план и не может постоянно тратить ресурсы на поддержку других стран.

"Мы нужны Украине, а не наоборот, поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полмиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, безусловно, хотим компенсации за участие Румынии в военных усилиях до этого времени. Я не знаю, будет ли эта компенсация отражена в контрактах на восстановление Украины, в зерне или других вопросах, но за систему "Патриот", подаренную Клаусом Йоханнисом как предательство интересов румынской нации, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить выгоду от взаимности", – утверждает кандидат в президенты от AUR.

Также претендент на пост главы румынского государства высказал свое мнение относительно нового пакета поддержки для Украины. На вопрос, будет ли голосовать Румыния в Европейском Совете за новый пакет поддержки Украины, Симион ответил:

"Моя страна - Румыния. Я буду голосовать только в соответствии с интересами румынской нации и не буду предоставлять приоритетов другим государствам. Я люблю свою страну и считаю, что румынские студенты, румынские фермеры, румынские пенсионеры должны иметь приоритет. Наша позиция относительно войны России против Украины, которая длится уже три года и не дает результата, – это нейтралитет, а не эскалация, не поставки оружия и полное согласование с политикой администрации Трампа, нашего стратегического партнера".

Претендент на президентский пост отметил, что для обороны страны Румыния полагается на НАТО, а не на Европейский Союз.

Он также подчеркнул, что, представляя Румынию в Европейском Совете, не будет блокировать общую политику Европы, но Румыния больше не будет оказывать финансовую помощь другим странам, а сосредоточится на решении собственных проблем и потребностях своего населения.

Напомним, в Румынии ультраправый пророссийский политик, лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион, который победил в первом туре выборов президента, снова заявил, что выступает против военной помощи Украине. Он считает, что "единственным решением является деэскалация конфликта". Об этом Симион сказал в комментарии DW в понедельник, 5 мая. По его словам, Румыния "должна способствовать миру".

По мнению аналитиков, победа на выборах в Румынии пророссийского кандидата Джордже Симиона может разрушить ее отношения с Украиной и Европой, а также изменить политический ландшафт внутри страны. Ведь после того, как в ноябре 2024-го первый тур выборов был аннулирован из-за подозрений вмешательства России, новые выборы стали своеобразным референдумом о будущем Румынии в европейском сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, Джордже Симион в первом туре 4 мая набрал 40,96% голосов, а его оппонент Никушор Дан - 20,99%. Третье место в первом туре выборов занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску.

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