Перевозили женщину в багажнике: в Польше семеро пьяных украинцев попали в страшное ДТП. Фото

В Польше произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины – пострадали несколько человек. Авария произошла ночью недалеко от Вроцлава, где автомобиль с семью пассажирами врезался в дерево.

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Одна из женщин получила тяжкие травмы, поскольку ехала в багажном отделении. Об этом сообщает Главное управление полиции Вроцлава, а также адвокат Гжегож Приган.

Обстоятельства аварии

ДТП произошло на улице Колевой в районе Сехницы. По данным полиции, водитель Audi A4 по неустановленным причинам съехал с дороги на обочину, врезался в дорожный знак, а после этого – в дерево.

В автомобиле находились семь человек – водитель и шесть пассажиров. Все они были иностранцами в возрасте от 19 до 27 лет и находились в состоянии алкогольного опьянения. По неофициальной информации, речь идет о гражданах Украины.

Особое возмущение вызвал тот факт, что одна из женщин ехала в багажнике. В результате аварии она получила тяжкие травмы, в частности перелом позвоночника и ребер.

В результате ДТП четыре пассажирки были госпитализированы. Состояние остальных пострадавших в настоящее время уточняется.

Тест показал, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, он управлял автомобилем, несмотря на судебный запрет на вождение. Мужчину задержали – ему грозит до 12 лет лишения свободы и пожизненный запрет на управление транспортными средствами. Также не исключается депортация.

Во время оформления ДТП на место происшествия прибыл брат водителя, который также находился в состоянии алкогольного опьянения и сел за руль. Его также задержали правоохранители.

В настоящее время ведется расследование. Следствие устанавливает все обстоятельства аварии, а также окончательную правовую квалификацию преступления.

Водителю предстоит предстать перед судом за причинение ДТП с тяжкими последствиями, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и нарушение судебного запрета. Окончательное решение о наказании будет принято на основании собранных доказательств и позиции прокурора.

Напомним, в Оболонском районе Киева автомобиль Daewoo на большой скорости протаранил Volkswagen на проспекте Степана Бандеры. В результате столкновения водитель второго автомобиля погиб – виновник ДТП, которыйсел за руль в нетрезвом состоянии и отказался от медицинского освидетельствования, был задержан.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 20 июля в городе Броды на Львовщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три несовершеннолетние девушки, ещё двое подростков получили травмы, а водителя задержали после побега с места ДТП.

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