Перед выступлением Путина в Пекине несколько человек вышли из зала: кто решился на показательный жест и каких договоренностей могут достичь Китай и РФ

Перед речью кремлевского диктатора Владимира Путина в Пекине (Китай) на открытии форума "Один пояс – один путь" несколько европейских чиновников демонстративно покинули зал. Среди них был бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.

Как пишет Reuters, президент РФ выступил перед участниками мероприятия после китайского лидера Си Цзиньпина. Путин расхвалил инициативу Пекина "Один пояс – один путь" и заявил, что Северный морской путь может углубить торговлю между Востоком и Западом и заслуживает на инвестиции.

В форуме приняли участие представители более 130 стран, в основном Глобального Юга. Открытие провели в Доме народных собраний в Пекине.

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Си Цзиньпин, выступая перед публикой, выступил против попыток Запада уменьшить зависимость от китайской экономики. "Наша жизнь не станет лучше, а наше развитие не будет быстрее, если мы будем рассматривать развитие других стран как угрозу, а экономическую взаимозависимость – как риск", – заявил глава КНР.

Он также выступил "против односторонних санкций, экономического принуждения, разделения и нарушения цепочек поставок".

Хотя инициатива "Один пояс – один путь" изначально была призвана соединить Китай с Западной Европой, высокопоставленные представители ЕС отсутствовали. Единственным главой государства, присутствовавшим от блока, был президент Венгрии Виктор Орбан. Другим заметным участником стал министр торговли администрации афганских талибов Нуруддин Азизи.

Ожидается, что на полях форума в среду, 18 октября, Путин и Си Цзиньпин проведут углубленные переговоры.

Аналитики считают, что они будут касаться экономического сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В последнее время на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину экономика Москвы стала больше зависеть от Пекина, отметили эксперты.

Согласно некоторым данным, 63% промышленных компаний РФ переключились на китайских поставщиков, чтобы сохранить поставки подсанкционных товаров, передает The Guardian.

"Обе стороны резко усилили свою зависимость с начала войны (полномасштабного вторжения РФ в Украину. – Ред.) Китай сейчас, бесспорно, является самым важным торговым партнером России и поставляет ключевые гражданские товары и даже военные товары двойного назначения, которые способствуют военным усилиям Кремля", – сказал старший научный сотрудник Атлантического совета (США) Джозеф Вебстер.

Добавим: в последний раз Путин посещал китайскую столицу в 2022 году.

Как писал OBOZ.UA:

– Российский диктатор Владимир Путин утром 17 октября прибыл в Китай для участия в экономическом форуме и встретился с лидером страны Си Цзиньпином. Для главы государства-террориста это уже второй зарубежный визит после объявления его в розыск Международным уголовным судом.

– Перед этим в РФ публично признались, что получают импортные дроны из Китая.

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