'Палачи в Кремле не имеют никакого стремления к миру': в МИД Латвии резко отреагировали на массированную атаку по Киеву

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что страна-агрессор Россия не имеет стремления к миру, а Украине надо больше возможностей для самозащиты. Так она отреагировала на массированную российскую атаку по Киеву в ночь на 4 июля.

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Об этом Браже сказала в интервью RFE/RL. Она выразила "сильнейшие чувства солидарности храбрым украинцам".

"Киев, Украина сильные, они способны пережить это. Им нужно больше возможностей для самозащиты – больше возможностей противовоздушной обороны, дроны-перехватчики, многослойная система обороны. Им нужно все, что только возможно. Но им также нужны наступательные возможности, чтобы уничтожать те заводы, на которых производятся эти беспилотники. Это то, что мы должны быть в состоянии предоставить Украине", – отметила министр.

Также она отметила, что "палачи в Кремле не имеют никакого намерения к миру". Атака РФ произошла в День независимости США – это был "привет всем американцам и всем друзьям Америки" от россиян.

"Потенциал всегда есть. Но признаки в самой России таковы, что серьезных движений в сторону мира нет. А поскольку его нет – нужно дальнейшее давление, чтобы подталкивать к миру", – сказала Браже.

Это можно сделать путем обеспечения Украины, которая должна быть способна защищать себя. НАТО и союзники должны быть сильными и иметь достаточный сдерживающий потенциал.

Также надо ослаблять способность России вести войну путем усиления санкций. Ослабление РФ – это самый дешевый путь к миру, подчеркнула глава МИД Латвии.

Мы писали о том, что в результате российской атаки в Киеве было повреждено здание польского консульства. Министерство иностранных дел Польши направило ноту в посольство России, в которой выразило решительный протест против авиаударов оккупантов по населению Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 4 июля оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В столице возникли пожары, количество пострадавших превысило 20 человек, есть жертва.

По данным Воздушных сил, во время массированной атаки россияне запустили по Украине более полутысячи дронов и 11 ракет, среди которых одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в ночь на 4 июля Россия выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов". Их из почти 540 беспилотников было более 330.

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