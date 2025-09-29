Мэр Нью-Йорка Адамс неожиданно снял свою кандидатуру с выборов: в чем причина

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в воскресенье заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов на второй срок. Политик сделал объявление, подчеркнув, что его выход из гонки не означает завершение публичной деятельности.

В видеообращении, обнародованном в соцсети Х (бывший Twitter), Адамс подытожил свои достижения на посту, среди которых – снижение стоимости жизни и уменьшение уровня преступности. Он также призвал преемника продолжить работу в направлении развития социальных программ, помощи бездомным и борьбы с наркотической зависимостью.

Избирательная интрига

Главными соперниками в гонке остаются представитель Демократической партии Зохран Мамдани, бывший губернатор штата Эндрю Куомо и республиканец Кертис Слива. Американские медиа пишут, что в окружении президента Дональда Трампа даже обсуждали возможность предложить Адамсу должность в администрации в обмен на его уход, чтобы усилить шансы Куомо.

Несмотря на это, сам мэр последние месяцы сталкивался с резкой критикой. Его обвиняли в коррупции, рейтинги падали до рекордно низких показателей, а оппоненты призывали к отставке. Даже после снятия части судебных претензий ситуация не изменилась.

Прошлое и настоящее

Адамс был избран мэром Нью-Йорка в 2021 году, став вторым афроамериканцем на этом посту. Он делал ставку на безопасность и экономическое восстановление после пандемии COVID-19, позиционировал себя "мэром рабочего класса". До этого политик работал в полиции и возглавлял округ Бруклин.

Его карьера выглядела как взлет – еще несколько лет назад он заявлял, что видит в себе "будущее Демократической партии". Но серия внутренних скандалов и обвинений в коррупции значительно подорвали его имидж, и уже менее чем через четыре года после победы он завершает кампанию.

Следующие выборы

Выборы мэра Нью-Йорка назначены на 4 ноября. Праймериз Демократической партии в июне неожиданно выиграл малоизвестный депутат законодательного органа штата Зохран Мамдани, опередив Куомо. Адамс после этого решил баллотироваться как независимый кандидат, однако теперь официально покинул гонку.

