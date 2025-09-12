Кипр не является моделью решения конфликта в Украине, – посол Фирилас

Кипрская модель не может стать примером для мирного урегулирования войны в Украине. Все потому, что конфликт на острове не завершен, а агрессия продолжается.

Об этом заявил посол Кипра в Украине Михалис Фирилас во время общения с журналистами. По его словам, распространенное представление о завершении конфликта на Кипре является ошибочным, поскольку ситуация на самом деле остается напряженной.

Отсутствие выстрелов не означает мира

"Я точно не думаю, что мы позволим себе, как с нашей точки зрения, так и ради вас, предполагать, что кипрская модель является путем решения конфликта. Во-первых, конфликт не решен. Давайте это четко обозначим. То, что мы не стреляем друг в друга, не означает, что нет агрессии", – сказал дипломат.

Он добавил, что агрессия сохраняется, в частности в море, в официальной риторике Турции и попытках переписать историю.

Посол предостерег от того, чтобы рассматривать Кипр как пример "замороженного конфликта", ведь международный контекст и факторы урегулирования отличаются. Он напомнил, что в случае Кипра решающую роль играла ООН.

Фирилас отметил, что треть территории его страны оказалась под временной оккупацией, и этот опыт лишь подчеркивает важность принципов суверенитета и территориальной целостности. Именно эти принципы Кипр поддерживает в случае Украины.

Подробности конфликта на Кипре

В 1974 году Кипр оказался в центре трагических событий, приведших к разделу острова, который продолжается до сих пор. Причиной стал политический кризис, связанный с вмешательством Греции и Турции.

15 июля 1974 года военная хунта, правившая тогда в Греции, организовала переворот на Кипре с целью присоединения острова к Греции. Президент архиепископ Макариос был отстранен от власти, что вызвало масштабный кризис и дало Турции повод для военного вмешательства.

20 июля 1974 года Турция ввела войска на Кипр, заявив, что делает это для "защиты турецкого меньшинства". Уже 22 июля при посредничестве Великобритании была достигнута договоренность о прекращении огня, которое подтвердил Совет Безопасности ООН резолюцией №353. Турецкие войска закрепились в районе Кирении и соединились с анклавом турок-киприотов в Никосии, получив контроль примерно над 10% острова.

Однако бои возобновились уже 23 июля, в частности вблизи международного аэропорта Никосии, который стал охраняемой зоной под контролем миротворческой миссии ООН (ЮНФИКИП).

С 26 по 30 июля в Женеве состоялась конференция с участием Греции, Турции и Великобритании – государств-гарантов независимости Кипра. Там договорились создать зону безопасности и обсудить новое конституционное устройство.

Однако вторая конференция, начавшаяся 10 августа, провалилась. 14 августа Турция начала новое наступление, которое завершилось захватом около 37% территории острова.

В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала только Турция. Остальной мир считает эти территории частью Республики Кипр.

Сегодня около 78% населения острова составляют греки-киприоты, а 18% – турки-киприоты. Столица Никосия остается разделенной на две части, которые отделяет буферная зона ООН.

Несмотря на многочисленные попытки переговоров, окончательного мирного урегулирования так и не достигнуто. Архиепископ Макариос, вернувшийся на остров в декабре 1974 года, предупреждал, что Турция не собирается уступать завоеванное. Его слова о "годах переговоров" оказались пророческими – вместо нескольких лет переговоры продолжаются уже полвека.

