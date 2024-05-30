Министерство иностранных дел Венгрии внесло кое-какие правки в динамику развития дипломатических отношений между Беларусью и странами Европейского союза. Заявление МИД Венгрии о готовности предоставлять помощь Беларуси вызвало волну интереса и вопросов в международном сообществе, особенно в контексте существующих санкций ЕС против Беларуси. Однако, этот акт дипломатической мудрости вполне соответствует стратегическим интересам Венгрии в регионе, а соответственно имеет под собой весомые причины и последствия для неё самой, учитывая то, что ведение мировой политики и налаживание взаимоотношений с такими специфическими странами как Беларусь и Россия не может быть бескорысным и безосновательным. Такими образом МИД Венгрии заявил о готовности оказывать помощь Беларуси, однако с условием, что последняя не будет обходить санкции Европейского союза.

Казалось бы, главными героями современной кровавой войны являются Украина и Россия, но мало кто понимает в каком неприглядном положении оказалась Беларусь. Из-за всесторонней помощи правительства РБ вооруженным силам России, накачивания её оружием и боеприпасами, создания производств и ремонтных предприятий, Беларусь попала в глубокую немилость представителей стран Запада. Для полного понимания данной ситуации необходимо обратить внимание на методы, которыми Беларусь обходит санкции ЕС, а также помогает в этом России.

Для того, чтобы использовать альтернативные финансовые инструменты, Беларусь обращается к странам или финансовым институтам, не подпадающим под санкции, для получения финансовой поддержки и инвестиций, а также активно ищет новые торговые возможности в других частях мира, таких как Азия, Латинская Америка или Африка, чтобы смягчить удар от санкций ЕС. Дела идут не очень, так как даже Африка уже отказывается от такого сотрудничества. Таким же образом Россия использует Беларусь как транзитную зону для импорта европейских товаров, машин и другой продукции. Но кажется, если даже представители цивилизованого мира раньше закрывали глаза на махинации диктаторов, то теперь решили более решительно и смело отвечать на подобные аферы.

Стоит отметить, что пока Европа лояльно относится к попыткам Лукашенко нарушать международные законы и, ласково манипулируя будущим сотрудничеством, старается замотивировать режим Лукашенко быть законопослушным, но стоит иметь в виду, что в случае непослушания, вероятно, меры Европы будут становиться все жестче и жестче.