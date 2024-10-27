Тема президентских выборов в Беларуси, назначенных на 26 января 2025 года, снова набирает актуальность. Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, очередной раз претендует на пост президента. Предыдущие выборы 2020 года, сопровождающиеся массовыми протестами, фальсификациями, репрессиями и арестами оставили глубокий след на истории Республики и дали толчок повышению национальной самоидентичности.

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За последние годы в Беларуси сформировался политический вакуум: оппозиционные лидеры оказались либо в тюрьме, либо в эмиграции, а независимые медиа поддались жесткой фильтрации и блокировке. Благодаря этому и жестким физическим расправам Лукашенко смог удержаться у власти. Своими действиями он пресекает любые попытки демократических изменений и инакомыслия. Как результат в Беларуси сформировался политический вакуум.

В таких условиях выборы 2025 года могут стать испытанием для режима Лукашенко. Сможет ли он снова легитимизировать свое правление через фальсификации, или появятся новые силы, которые попытаются противостоять существующему режиму?

Массовые протесты 2020 года показали, что общество требует изменений. Хотя протестная активность была жестоко подавлена, глубокие социальные изменения нашли своё место в беларуском социуме. Многие беларусы выражают недовольство экономической ситуацией и политическими репрессиями. Важными факторами, которые могут повлиять на результаты выборов, являются уровень социального недовольства и готовность населения к новым протестам. Важно учесть роль молодежи, которая активно использует социальные сети для обсуждения политических вопросов. Возможное объединение оппозиционных сил вокруг новых лидеров, которые смогут найти поддержку в обществе, может стать решающим фактором.

Учитывая это, Лукашенко всеми способами пытается задобрить пряником как общество, так и, что важно – правоохранительные и военные структуры Республики, дабы они служили власти, как верный пёс хозяину.

Падение доходов населения, инфляция и безработица – реалии жизни беларусов. Лукашенко пытается поддерживать экономику через союзы с Россией, однако эти усилия не всегда приносят желаемые результаты. Санкции, введенные против режима, также продолжают оказывать давление на экономику страны.

Выборы 2025 года в Беларуси могут стать важным этапом в борьбе за демократические изменения. Однако сценарий, при котором Лукашенко снова победит, остается вероятным. Так как Путин крайне заинтересован в том, чтобы сотрудничать именно с Лукашенко, правила игры с которым уже сформированы и отшлифованы, он будет держаться зубами именно за его презеденство. Главными факторами, которые повлияют на результаты выборов, остаются социальные настроения, экономические вызовы и реакция международного сообщества, что, даже спустя пять лет представляет огромную угрозу режиму диктатора.