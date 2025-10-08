Поймали 'на горячем': как в Эстонии наказали военного, который шпионил в пользу РФ

В Эстонии суд признал виновным в шпионаже в пользу российской разведки военнослужащего из Нарвы Ивана Дмитриева. Его приговорили к 4 годам и 11 месяцам.

Об этом сообщает издание Вloomberg, которое ссылается на эстонскую прокуратуру. В свою очередь эстонский вещатель отмечает, что речь идет о юном политике из проевропейской партии.

Кто такой Дмитриев

На муниципальных выборах 2021 Иван Дмитриев баллотировался в Нарве по списку избирательного союза "Список Катри Райк".

Дмитриев состоялв партии "Правые", в рядах которой в 2023 году баллотировался в Ида-Вирумаа в эстонский парламент. Однако он набрал лишь 11 голосов.

Из партии "Правые" Дмитриев был исключен вчера, 7 октября 2025 года.

Что говорят в прокуратуре

Иван Дмитриев был членом Кайтселийта – добровольческого военизированного формирования, входящего в состав Сил обороны страны. Причем с марта 2025 года Дмитриев сотрудничал с офицером ФСБ Александром Бобковым, которому передавал информацию.

Эстонская служба безопасности задержала Дмитриева, когда он после участия в учениях Вооруженных сил отправился в Россию на встречу со своим российским куратором.

Что именно агент выяснял для россиян

В прокуратуре утверждают, что среди прочего, ФСБ интересовала информация о членах Кайтселийта и местной жизни в Нарве, в частности, о политической ситуации, Нарвском музее и военнослужащих, которые находились в городе.

В свою очередь Дмитриев в Кайтселийте выполнял различные задачи, в частности, руководил дронами. Его дальнейшая деятельность могла нанести значительный ущерб безопасности Эстонии, считают в прокуратуре страны.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу российских спецслужб. Российский агент имела двойное гражданство, регулярно посещала РФ и работала на ФСБ, собирая нужную информацию. Чем же занималась шпионка Эрна Моисеева, можно узнать здесь.

А тем временем российское телевидение начало пугать свою аудиторию "угрозой" со стороны Эстонии. Пропагандисты пожаловались на то, что страна якобы может нанести "превентивный удар" по территории РФ, укрепляет границу и "готовится к войне".

