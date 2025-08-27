'Нет выбора': Трамп пригрозил возвращением смертной казни в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет настаивать на введении смертной казни в случаях умышленных убийств. Речь идет о Вашингтоне в округе Колумбия – таким образом американский лидер прокомментировал ход собственной кампании по усилению борьбы с преступностью в столице США.

В частности, Трамп заявил, что "все, кто это слышал, соглашаются с этим", и хотя не все американцы могут согласиться с таким шагом, "выбора нет". Заявление прозвучало в общении президента с журналистами в Овальном кабинете во время заседания правительства.

"Если кто-то убил кого-то в столице, то будет смертная казнь, смертная казнь, смертная казнь, смертная казнь. Если кто-то убьет кого-то в столице – Вашингтоне, округ Колумбия – мы будем требовать смертной казни, потому что это очень сильная мера пресечения. (Другие) штаты должны будут принять собственное решение, но если кто-то кого-то убивает, как, например, вас могли убить – очень хорошо, что вас не убили, – это смертная казнь", – сказал Трамп.

Что предшествовало

Еще в январе, в первый же день своего возвращения в Овальный кабинет, Трамп подписал указ, которым поручил генеральному прокурору возобновить применение смертной казни и обеспечить штаты достаточным количеством инъекций для выполнения таких приговоров.

Причем в документе отмечалось, что смертная казнь является важнейшим инструментом сдерживания и наказания тех, кто совершает самые отвратительные преступления и акты смертельного насилия.

Но смертная казнь в федеральном округе Колумбия не применяется. Верховный суд США отменил ее еще в 1972 году, а попытки восстановить ее не имели успеха. В 1981 году Совет округа окончательно отменил практику смертной казни.

Это касается не только Колумбии – сейчас в 23 штатах ранее отмененная смертная казнь не применяется. Еще в шести штатах, несмотря на формально имеющуюся возможность смертной казни, исполнение приговоров остановлено из-за моратория, объявленного губернаторами.

При чем здесь Вашингтон

Напомним, как Трамп в начале августа отправил в Вашингтон федеральных правоохранителей, а впоследствии привлек Нацгвардию для патрулирования города. Он заявил, что такие действия имеют целью сдержать преступность.

За это время в городе не сообщалось об очевидных убийствах. Однако в прошлый вторник на юго-востоке Вашингтона был убит мужчина – департамент столичной полиции заявил, что нашли мужчину с огнестрельным ранением, он был без сознания, но дышал, и позже умер.

По данным Белого дома, с 7 августа (то есть, за несколько дней до "зачистки" города) в столице США было осуществлено более 1 094 арестов, задержаны восемь членов банд, спасены двое пропавших детей, изъято 115 единиц оружия и ликвидировано 49 стихийных лагерей бездомных.

За время первого срока Трампа на посту президента в США было выполнено 13 федеральных казней. Это больше, чем во времена любого другого американского президента в современной истории.

Как сообщал OBOZ.UA, у Трампа снова заметили синяки на руках, что усилило дискуссии относительно его состояния здоровья. 79-летний президент неоднократно появлялся на публике с такими симптомами. В Белом доме их объясняли "последствиями частых рукопожатий" и приемом аспирина, а врач Трампа говорит, что у президента диагностирована венозная недостаточность.

