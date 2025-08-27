'Не терпим попыток подорвать авторитет президента': в Польше уволили журналиста-украинца, который назвал Навроцкого 'паханом'

Польское издание Obserwator Międzynarodowy уволило журналиста украинского происхождения Виталия Мазуренко, который назвал президента Кароля Навроцкого "паханом". Так Мазуренко выразил критику относительно отношения президента к украинским беженцам.

Видео дня

Об этом сообщается на сайте издания. В заявлении отмечается, что слова журналиста были его частным мнением, высказанным без согласия редакции.

"Как польский вебсайт, мы категорически не принимаем и не терпим никаких попыток подорвать авторитет президента Республики Польша", – говорится в сообщении.

Издание отметило, что его ценности основываются на ответственной журналистике и уважении к государственным институтам.

Инцидент произошел во время эфира программы Polsat News 26 августа, где Мазуренко сравнил риторику президента с поведением криминального лидера в российской тюрьме, критикуя отношение власти к украинским мигрантам. Ведущая эфира назвала высказывание журналиста "пересечением границы" и оскорблением для президента.

После инцидента Мазуренко опубликовал в Facebook извинения, отметив, что уважает институты государства и президента и сожалеет, если его слова кого-то оскорбили.

"Дорогие сограждане, с глубокой печалью я принял тот факт, что мое вчерашнее высказывание в программе "Дебата с Ґоздирой" задело многих из вас. Vox populi, vox Dei. Как гражданин Республики Польша я хочу подчеркнуть, что институты государства во главе с Президентом Республики Польша пользуются моим полным уважением. Прошу прощения у всех, чьи чувства могли оскорбить мои слова", - отметил он.

Что предшествовало

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины. В частности, новый польский лидер требует ограничить помощь по программе выплат на детей "800+" и медицинское страхование, – но только для нетрудоустроенных украинцев. Свою позицию он назвал фундаментальной.

В то же время Навроцкий предлагает расширить действие программы "800+". Он хочет, чтобы средства, а именно 800 злотых (почти 9000 грн по текущему курсу) ежемесячно на каждого ребенка, выплачивались также гражданам с детьми старше 18 лет, которые продолжают выполнять обязанность обучения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше уже в сентябре планируют изменить правила помощи украинским беженцам. Предоставлять жилье в центрах будут только уязвимым группам населения, кроме того, значительно усилят контроль и проверку документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!