Начал терять высоту через несколько минут после взлета: эксперт назвал вероятную причину страшной авиакатастрофы в Индии. Фото и видео

Пилот коммерческой авиации и популярный ютубер Капитан Стив, который специализируется на анализе авиакатастроф, высказал собственную версию трагедии рейса Air India 171. По его словам, второй пилот, вероятно, ошибочно втянул закрылки вместо шасси сразу после взлета, что имело разрушительные последствия.

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Это привело к стремительной потере высоты и дальнейшему падению самолета, из-за чего и погибли 265 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Катастрофа произошла через несколько минут после вылета из аэропорта Ахмедабада (штат Гуджарат, Индия), когда самолет Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, внезапно потерял высоту и разбился в жилом районе, взорвавшись огненным шаром. На борту находился 241 человек, еще по меньшей мере 24 человека погибли на земле после того, как самолет приземлился на здание столовой медицинского колледжа, где студенты обедали. Это самая масштабная авиакатастрофа за последнее десятилетие.

"Вот что, по моему мнению, произошло, опять же, люди. Это только мое мнение. Я думаю, что пилот, который управлял самолетом, сказал второму пилоту "включить шасси" в соответствующий момент. Я думаю, что второй пилот схватился за ручку закрылков и поднял закрылки, а не шасси. Если это произошло, это многое объясняет, почему этот самолет перестал летать", – сказал эксперт.

Капитан Стив добавил, что закрылки критически важны на ранней стадии взлета: их преждевременное втягивание резко снижает подъемную силу, что приводит к потере скорости и высоты. Композитные крылья Boeing 787 обычно заметно изгибаются вверх во время взлета из-за сильной подъемной силы, но на видеозаписях, по словам эксперта, этого эффекта не наблюдалось.

Единственным выжившим в катастрофе стал 40-летний Вишваш Кумар Рамеш. Его лично посетил в больнице премьер-министр Индии Нарендра Моди. Пострадавший рассказал журналистам, что после взлета самолет будто "завис в воздухе", начали мигать зеленые и белые огни, а затем произошел резкий удар и взрыв.

"Я до сих пор не могу поверить, как я выжил. Я до сих пор не могу поверить, как я выбрался оттуда живым. На мгновение мне показалось, что я тоже умру. Но когда я открыл глаза и оглянулся вокруг, я понял, что жив. Я до сих пор не могу поверить, как я выжил", – пояснил пассажир самолета.

Капитаном самолета был Сумит Сабхарвал, который имел более 8200 часов налета. Вторым пилотом был Клайв Кундер из Мумбаи – выпускник авиационной школы во Флориде, с 1100 часами полетного опыта. Они оба погибли.

Причины трагедии до сих пор официально не установлены. Рассматриваются несколько версий, среди которых – техническая неисправность или ошибка экипажа. В пятницу с места катастрофы изъят бортовой самописец (черный ящик). Его нашли на крыше здания неподалеку от места падения.

В Индийском бюро расследования авиационных происшествий заявили, что расследование начато "в полную силу". К команде следствия присоединились также специалисты из NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте США), Федерального авиационного управления США (FAA), а также представители компаний Boeing и General Electric.

Министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду отметил, что расшифровка черного ящика является критически важной для установления причин трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе аэропорта в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников.

Акции американского авиастроительного гиганта Boeing снизились на 8%. Обвал вызвала ужасная смертельная авиакатастрофа самолета Air India модели 787-8 Dreamliner.

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