Смертельная авиакатастрофа в Индии обвалила акции Boeing: сколько потерял авиагигант

Акции американского авиастроительного гиганта Boeing снизились на 8%. Обвал вызвала ужасная авиакатастрофа самолета Air India модели 787-8 Dreamliner, в который погибло около 300 человек.

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Как сообщает Reuters, по состоянию на утро 12 июня акции компании подешевели до 196,52 доллара. К вечеру котировки несколько выросли - до 203,44 доллара за акцию, что впрочем более чем на 10% меньше, чем накануне. Акции General Electric, которая производит двигатели для самолетов Boeing, упали на 5,5%.

Самолет авиакомпании Air India разбился после вылета из индийского города Ахмадабад в Лондон недалеко от аэропорта. На борту судна находилось 242 человека – граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады. Судя по опубликованным кадрам, лайнер потерял тягу обоих двигателей.

Воздушное судно потерпело крушение в течение нескольких минут после взлета, поэтому упало в черте города - на территории медицинского общежития, что увеличило количество жертв, число которых превысило 310 человек. Это делает эту авиакатастрофу самой смертельной в истории.

Зашили почти все, кто был на борту, и около 70 на земле. Из пассажиров выжил только 40-летний подданный Великобритании Вишваш Кумар Рамеш, который сидел на месте номер 11A и смог спастись, когда выпрыгнул из самолета

"Через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет упал. Все произошло очень быстро. Потом вокруг меня были тела людей, обломки самолета. Кто-то взял меня и отнес в машину скорой помощи", - рассказал он местным СМИ.

На данный момент причина катастрофы неизвестна. В Boeing заявили, что собирают информацию об инциденте, а также находятся на связи с Air India и готовы оказать им поддержку. Стоит отметить, что это стало первой авиакатастрофой с участием Boeing 787-8 Dreamliner, который является одним из самых современных пассажирских самолетов компании.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июня в американском штате Теннесси (округ Коффи) упал самолет с парашютистами на борту. В результате катастрофы никто не погиб, несколько человек получили ранения.

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