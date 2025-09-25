На усмотрение командира: в Румынии определили правила сбивания российских самолетов и дронов

Высший совет национальной обороны Румынии принял решение, что военные самолеты и дроны, которые нарушают воздушное пространство страны, могут быть сбиты по решению командира миссии. Заседание состоялось 25 сентября в Бухаресте, и новые правила определены в соответствии со стандартами НАТО.

О решении сообщило издание Romaniajournal.ro, ссылаясь на результаты заседания CSAT. Министр обороны Румынии после встречи провел короткий брифинг, где объяснил детали принятых изменений. По его словам, главный принцип – действовать постепенно и применять оружие только в качестве крайней меры.

Цепь командования

Министр уточнил, что для дронов и военных самолетов право принимать решение о сбивании принадлежит командиру миссии. Зато в отношении гражданских самолетов и неопознанных дронов это решение остается за министром. Такая норма действует еще со времен после терактов 11 сентября 2001 года в США, когда сбивание пассажирского самолета было определено как политическое решение.

Румынская власть также объявила об изменении правовой базы по объектам, которые нуждаются в защите от дронов. Каждый институт имеет собственный список важных целей, и он корректируется в зависимости от ситуации. Например, во время государственного визита место проведения встречи временно вносится в этот перечень.

Детали заседания

Заседание CSAT состоялось во дворце Котрочень под председательством президента Никушора Дана. На повестке дня был вопрос определения технических требований к системам защиты, уточнения полномочий должностных лиц, которые могут принимать решения в отношении нарушителей воздушного пространства, а также процедуры информирования о примененных мерах.

Решение принято на фоне роста российских провокаций в воздушном пространстве НАТО. Недавно российский дрон залетел в Румынию вблизи Чилия Веке, Польша впервые сбила вражеские беспилотники, а в Эстонии зафиксировали нарушение воздушного пространства тремя самолетами МиГ-31. Кроме того, два российских самолета пролетели на низкой высоте над польской нефтяной платформой в Балтийском море.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 25 сентября над Балтийским морем венгерские истребители Gripen поднялись на перехват пяти российских военных самолетов. Инцидент произошел недалеко от воздушного пространства Латвии. Самолеты страны-агрессора пролетели в составе трех МиГ-31, а также Су-30 и Су-35. В сообщении отмечается, что так Будапешт подтвердил свою преданность совместной обороне стран Балтии.

