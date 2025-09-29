'Мы буквально видим войну с балкона': в Румынии нашли новые обломки российского дрона

На территории Румынии нашли новые обломки дрона. БПЛА был обнаружен 29 сентября в дельте Дуная в восточном уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной.

Инцидент подтвердил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну. The Guardian передает, что фрагменты беспилотника изъяли эксперты оборонного ведомства страны, чтобы провести экспертизы.

РФ создает проблемы, и эта угроза касается всей Европы

Во время Варшавского форума безопасности Моштяну обратил внимание на то, как близко к границам Румынии идет война.

"Мы буквально видим войну с балкона, и время от времени наблюдаем, как падают дроны. Собственно, сегодня (в понедельник. – Ред.) мы обнаружили еще один. Я только что получил сообщение из дома: еще один российский дрон упал на нашей территории в дельте Дуная", – процитировал "Укрінформ" руководителя МО.

Выступая перед европейскими коллегами, Моштяну подчеркнул, что это не единичный случай. Он считает, что подобные инциденты будут происходить все чаще, учитывая последние события в Польше, Эстонии и Дании.

"Для России легко создавать проблемы, тратя всего 10 или 20 тысяч долларов на один дрон. Если мы не покажем, что сильные и единственные, они смогут наносить много вреда", – заявил министр.

Он напомнил, что его государство изменило законы, чтобы военные могли сбивать вражеские беспилотники совместно с союзниками по НАТО.

"Это было непростым решением, в обществе шли острые дискуссии, но в конце концов большинство поняло, что нам нужна возможность сбивать эти дроны. Это очень важный шаг", – отметил Моштяну.

Министр обороны призвал Европу инвестировать больше в средства противодействия дронам, поскольку угроза касается не только Румынии.

"Все страны Европы должны вкладывать больше в противодроновые способности. Еженедельно мы видим новые доказательства этому", – подчеркнул он.

– Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна находится под надежной защитой и не видит риска распространения войны за пределы Украины. Однако он признал, что Российская Федерация продолжает вести гибридную войну против Запада, используя технологии и дезинформацию.

– 25 сентября в Бухаресте Высший совет национальной обороны Румынии принял решение, что военные самолеты и дроны, которые нарушают воздушное пространство страны, могут быть сбиты по решению командира миссии. Новые правила определены в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

