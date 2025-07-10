'Молодые души гибнут': Трамп резко отреагировал на рекордную атаку дронов по Украине

Президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордную российскую дроново-ракетную атаку на Украину, которую страна-агрессор устроила в ночь с 8 на 9 июля. Он недоволен такими действиями РФ

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Об этом Трамп сказал, общаясь с журналистами 9 июля. Представители СМИ попросили президента прокомментировать этот удар России по Украине.

"Многие знают, что я недоволен тем, что происходит в Украине. Это война, которая никогда не должна была произойти. Сейчас гибнут от 5 до 7 тысяч человек в неделю с обеих сторон. Молодые, в большинстве военные люди, молодые души гибнут", – сказал он, отметив, что войну надо остановить.

Американский лидер добавил, что он очень расстроен тем, что происходит

Напомним: в ночь с 8 на 9 июля Россия массированно атаковала Украину с применением ударных БПЛА и ракет. В течение ночи угроза дронов распространилась почти на все регионы, раздавались взрывы. Одной из основных целей этой атаки был Луцк.

Враг задействовал в атаке 741 средство воздушного поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Силы ПВО обезвредили 718 из них.

К сожалению, вследствие атаки РФ один человек погиб, также есть раненые и разрушения в разных областях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп, который еще пять месяцев назад говорил, что Владимир Путин якобы стремится к миру в Украине, вероятно, изменил позицию или по крайней мере свою риторику относительно российского вторжения. После последнего разговора с президентом РФ он публично выразил недовольство им, а также прекратил кратковременную паузу в поставках оборонительного оружия Украине, пишет CNN.

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