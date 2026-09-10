Молдова утвердила план подготовки к зиме с учетом российских угроз: что будет с Приднестровьем

Правительство Молдовы утвердило План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Он предусматривает меры для обеспечения страны электроэнергией, природным газом, теплом и нефтепродуктами в холодный период.

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В частности, власти планируют пополнить запасы газа, ввести в эксплуатацию линию электропередачи Вулканешты – Кишинев и подготовить энергетическую инфраструктуру к зиме. Отдельно предусмотрено создание запасов газа для Приднестровского региона. Об этом пишет NewsMaker.md.

Отмечается, что документ был разработан на фоне роста цен на газ на международных рынках, войны РФ против Украины и последствий засухи для производства электроэнергии в регионе.

"Цены на газ на международных рынках значительно выросли, а сильная засуха в регионе повлияла на производство электроэнергии и, неизбежно, отразилась и на рынке. Правительство учло все эти риски и подготовило необходимые меры, чтобы страна благополучно прошла холодный сезон", – заявил министр энергетики Дорин Жунгиету.

Подробности плана

План включает 52 меры и сценария реагирования. Они должны помочь предотвратить возможные проблемы с поставками и улучшить координацию между ответственными учреждениями.

Так, правительство Молдовы планирует до конца октября ввести в коммерческую эксплуатацию линию электропередачи 400 кВ Вулканешты – Кишинев. Строительство этой линии, которую называют "линией энергетической независимости", началось в апреле 2024 года. Срок ее ввода в эксплуатацию менее чем за год переносили уже четыре раза.

Кроме того, власти намерены увеличить пропускную способность для передачи электроэнергии на границе с Румынией и сохранить в рабочем состоянии линии 110 кВ. При необходимости через них Молдова сможет получать электроэнергию из румынской энергосистемы.

В газовом секторе власти планируют диверсифицировать источники поставок и увеличить запасы. Госкомпания Energocom должна пополнить запасы безопасности до 1 октября. А до 1 ноября все поставщики газа должны создать запасы в объеме, эквивалентном 15% их годового потребления.

Отдельно план предусматривает создание запаса в 135,9 млн кубометров газа для снабжения Приднестровского региона в отопительном сезоне 2026-2027 годов.

До 15 октября энергетические компании должны завершить подготовку объектов и сетей к зиме. Речь идет об энергетических установках, тепловых сетях, а также системах транспортировки и распределения газа и электроэнергии.

Кроме того, власти проверят резервные источники питания для потребителей жизненно важного значения, запасы альтернативного топлива и возможности операторов реагировать на чрезвычайные ситуации.

План также предусматривает меры по энергоэффективности. Государственные учреждения будут ежемесячно отчитываться о потреблении электроэнергии и воды. Власти также продолжат программы, направленные на снижение потребления и поддержку уязвимых потребителей.

В холодный период власти усилят проверки качества нефтепродуктов на складах и автозаправочных станциях. "Это позволит предотвратить проблемы, которые низкие температуры могут вызвать в работе автомобилей и другого оборудования", – сообщили в правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что правительство Молдовы разрабатывает план действий на случай возможного прекращения поставок природного газа в непризнанное Приднестровье в течение отопительного сезона 2026-2027 годов. В Кишиневе отмечали, что нынешняя схема поставок остается нестабильной из-за зависимости от внешних механизмов финансирования и риска непредвиденных перебоев.

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