Заместитель министра обороны Беларуси, Андрей Жук, пролил свет на "обновление стратегического подхода к развитию страны" в разных сферах. Он подчеркнул, что война в Украине стала своего рода "учебником для беларуских военных и будущих офицеров ".

Для усовершенствования навыков военнослужащих и курсантов были привлечены члены частной военной компании "Вагнер". Очевидно, что распространение идеологии наемников, выходцев из тюрем с типичным русским менталитетом среди вооруженных сил Беларуси, а особенно будущих офицеров, осваивающих военное дело, направлено на то, чтобы навязать свои ценности , что в будущем может поставить под угрозу общую систему морали и манипулирование военнослужащими гуманитарным правом. Привлечение их как инструкторов повлечет за собой подрыв дисциплины и нравственных ценностей армии, а также создание негативного образа вооруженных сил в глазах общественности и международного сообщества.

Тем не менее, стратегия руководства Беларуси в данном вопросе следует примеру России даже в сфере образования. Это проявляется во множестве инициатив, начиная с обучения курсантов под руководством членов ЧВК "Вагнер" и заканчивая введением факультативных занятий по военному переводу для учеников старших классов, истории НАТО и военных операций по принципу "как делать не надо", а старшеклассников обучат тому, как проводить допросы военнопленного.

В Министерстве заявляют, что такие инициативы являются частью военно-патриотического воспитания молодежи. Иначе говоря, милитаризация дошла даже до школьной парты. Вскоре появилось требование использования исключительно учебных изданий, утвержденных Министерством образования, что подчеркивает стремление к контролю над информацией, предоставляемой молодежи. Также было приказано порезать "негрифованные" книги. Эти заявляния минские учителя встретили с возмущением, обьясняя то, что кроме кощунских методов, используемые беларуской властью, литературы для проведения занятий банально не хватает.

На фильтрации книг стремление власти к тотальному контролю не закончилось, так как администрации минских школ приказала поменять британские флаги на беларуские. Правительство Беларуси предпочитает не погружать школьников в культуру носителей изучаемого языка, а делать акцент на государственных традициях и символах.

Совместный вектор работы с Россией отражается даже на беларуских детях. Изоляция в сфере образования, которая преследуется правительством приводит к ограниченности знаний учеников о мире за пределами страны и такая интеграция с Россией приносит свои плоды в виде восприятия молодым поколение Минска и Москвы как столиц мира.