После ритуальной ответки Ирана на могучий удар США по подземному ядерному заводу американский президент Трамп поспешил объявить о перемирии и прекращении войны. Тем самым, Трамп спасает Иран и режим аятолл от разгрома и отставляет Нетаньяху и Израиль с большими военно-политическими проблемами, и без приза победителя. Таким образом, Трамп становится миротворцам и с триумфом празднует победу в Америке и мире, а Нетаньяху готовится к худшему.

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Теперь Нетаньяху для выполнения целей Израиля в этой войне с Ираном нужно найти какого-нибудь " черного лебедя" для того, чтобы не остаться проигравшим. Кстати, это может быть резко возникшая угроза тайно импортированного в Иран компонента тактического ядерного оружия, о котором так мечтает бывший президент России Медведев.