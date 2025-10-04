Мелони требует подсчитать убытки для Италии от протестов в поддержку Газы: речь идет о миллиардах евро

Министерство внутренних дел Италии предложило значительно ужесточить штрафы за несоблюдение правил проведения публичных акций – до 10 тысяч евро, или даже одного миллиона. Таким образом МВД страны планирует обуздать протестные акции в поддержку палестинцев, организованные итальянскими профсоюзами. Вместо этого премьер страны Джорджа Мелони потребовала, чтобы правительство подсчитало стоимость указанных протестов и забастовки.

Глава правительства хочет показать гражданам экономическую цену, которую государство платит из-за протестов. Об этом шла речь на последнем, закрытом заседании итальянского правительства, сообщает Repubblica, ссылаясь на источники, присутствовавшие при обсуждении.

В частности, Мелони говорит о "политической операции", стоящей за демонстрациями и забастовкой, и необходимости объяснения этого людям.

"Сообщите мне точные убытки, которые мы получили. Потом я сама расскажу об этом итальянцам", – сказала премьер-министр подчиненным.

Что предлагает правительство

Глава МВД и вице-премьер Маттео Сальвини настаивает на необходимости проведения жестких мер в отношении организаторов акций. В частности, он предлагает увеличить штрафы за несоблюдение процедуры проведения забастовки (сейчас это 2,5 тыс. евро) как минимум до 10 тыс. евро и более.

Также он предложил ввести обязательный залог, который гарантирует покрытие возможного ущерба. Такой залог будут должны вносить организаторы публичных акций во время регистрации их проведения.

Отдельно Маттео Сальвини призвал "усилить правовой надзор" в случаях, когда профсоюзы проводят протестные акции без предварительных формальных уведомлений. Именно такой была последняя забастовка.

Глава МВД указывает, что действующие нормы датированы 1990 годом, поэтому требуют "немедленного пересмотра".

Маттео Сальвини является представителем пророссийской партии "Лига севера" и политический конкурент Джорджи Мелони. Возможно, именно поэтому вместо принятия его предложения премьер решила провести в действие "план контрнаратива", считает Repubblica.

Указанный план заключается в разоблачении профсоюзов как источников экономического деструктива, а не борьбы за права палестинцев.

Сколько стоят беспорядки

В свою очередь итальянские журналисты уже подсчитали данные, которые Мелони требует от подчиненных. В частности, в Il Giornale общие убытки от забастовки оценили в сумму 970 миллионов евро. Причем это – минимальная сумма, предупреждает издание.

Так, не менее 579 млн евро страна потеряла из-за забастовки медиков, ведь было отменено более 1,2 млн медицинских услуг, включая 15 тыс. операций и 100 тыс. консультаций.

Еще около 260 млн евро потерь – из-за блокирования работы железной дороги.

130 млн евро было потеряно из-за прекращения работы школ и госучреждений.

Если посчитать дополнительные расходы на обеспечение правопорядка и мобилизацию сил полиции, а также расходы в других сферах жизнедеятельности страны, на которые повлияла забастовка, сумма значительно возрастет.

Что известно о забастовке

3 октября Италию из-за масштабных пропалестинских протестов буквально парализовало – протестующие заблокировали автомагистрали и транспортные узлы по всей стране. Заблокированными, среди прочих, были главные автомагистрали в Пескаре, Тренто, Болонье, Милане и Турине, а также движение поездов во Флоренции, Генуе, Перудже и Кальяри.

Организатором протестов стал CGIL, крупнейший профсоюз Италии. Именно он выступил с требованием объявить общенациональную забастовку после того, как Израиль перехватил 41 судно флотилии "Глобальный Сумуд" с гуманитарной помощью палестинцам и задержал известную экоактивистку Грету Тунберг с группой ее сторонников (среди них 20 итальянцев).

В Турине и Неаполе после того, как забастовщики перекрыли улицы, произошли столкновения протестующих и полиции. Первые, размахивая флагами Палестины, скандировали требование к Израилю "прекратить оккупацию".

Часть транспортников, медицинских работников и учителей в стране присоединились к забастовке, что привело к отмене поездов и закрытию медучреждений и школ, а студенты заблокировали университеты. В Ливорно портовые рабочие заблокировали ворота в порт, из-за чего весь город был парализован гигантской очередью грузовиков.

Требования протестующих и позиция властей

Протестующие требуют от правительства срочно разорвать военные связи с Израилем, признать Палестину "независимым государством" и сократить военную помощь израильтянам.

Официальный Рим отвечает, что не признает Палестину, пока ХАМАС не освободит заложников и не уйдет из власти в секторе Газа.

Маттео Сальвини заявил, что забастовка незаконна, и предупредил, что бастующие "рискуют быть наказанными" – как лично, так и профсоюзными группами.

В свою очередь премьер Джорджа Мелони заявила, что нарушения порядка не принесут пользы палестинцам и лишь создадут проблемы итальянцам. А организаторов забастовок чиновница обвинила в "желании устроить длинные выходные".

Как сообщал OBOZ.UA, Италия и Германия оказались в числе немногих стран ЕС, которые придерживаются прагматичной позиции и не собираются признавать Палестину, пока не будут выполнены их условия.

