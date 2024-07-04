Любое инакомыслие в Беларуси наказывается законом, но только то, которое не играет на руку режиму Лукашенко. Настроенная система позволяет контролировать уровень страха белорусского населения, средством жестоких наказаний, в случае высказываний критики в сторону власти. Таким образом на улицах любого беларуского города, телефон может быть проверен, как и взгляды на позитивные и "спорные" решения власти.

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Количество политических заключённых не уменьшается. Отслеживать, тех, кого преследует и наказывает власть, для оппозиции становится труднее. А вот для режима способов определять местонахождения людей, несогласных с властью становится больше. Особенно учитывая тесную работу с российскими спецслужбами и постоянные провокации в сети со стороны силовиков. Таким образом, Лукашенко расширяет рамки своего тотального контроля и пытается дискредитировать оппозицию в глазах обычных граждан.

На днях, информационное пространство Европейских стран ошарашило заявление диктатора, о рассмотрении вопроса амнистии политзаключенных, ведь появилась надежда на минимальные сдвиги в этом вопросе. Позже провластные СМИ заявили, что амнистии подлежат только тяжелобольные политических заключенные с онкологическими заболеваниями. Видимо те, кто для режима не представляет интереса. Уже 3 июля, политзаключенные и правда были выпущены на свободу, но только четыре человека. Позже самопровозглашенный президент тут же начал говорить о налаживании отношений с Западом, манипулируя на гуманизме и защите прав человека. Сложно представить, сколько ещё политических заключенных находящихся за решеткой нуждаются в срочной медицинской помощи. Среди них — многодетные матери, пенсионеры, студенты, врачи, правозащитники, журналисты, учителя и другие представители беларуского общества.

Манипуляция темой политзаключенных для Лукашенко не новшество. Именно так в очередной раз Европе и Западу демонстрируют то, что в Беларуси институции демократии лишь пустой звук, а диктатор может делать все что угодно. Если в скорее диктатор решит отдавать политзаключенных в обмен на снятие санкций это станет очередным плевком в лицо европейских демократических ценностей и собственного народа. Вопрос остается в том, какая на это будет реакция европейского и западного общества?