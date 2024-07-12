Демографическая ситуация в Беларуси часто оставалась нетронутой темой в речах Александра Лукашенко. Самоправозглашенный президент фантазитовал об экономическом развитии страны, масштабном международном сотрудничестве, поддержке традиционных взглядов и принципов народа и братском чувстве долга, но проблемы демографии режимом не поднимались, несмотря на то, что они занимают фундаментальное место в формировании и функционировании любого государства. Демографические показатели демонстрируют перспективу того же экономического развития, социальной стабильности и национальной безопасности, о которой так много упоминал Лукашенко.

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Аналитические исследования указывают на то, что беларусы – стареющая нация. В первую очередь это связано с тем, что в течение последних нескольких десятилетий Беларусь сталкивается с проблемой низкой рождаемости, что означает то, что количество новорожденных недостаточно для поддержания текущего уровня населения. Такая тенденция тянет за собой множество проблем, которые влияют на функционирование государства. Это приводит к единственному выводу – беларусы не видят будущего своих детей в стране, по крайней мере при действующей власти. Опираясь на социологические опросы можно сделать вывод, что настоящее состояние экономики и место Беларуси во внешнеполитическом плане заставляет население выезжать и налаживать свою жизнь и жизнь своих детей зарубежём до "лучших времен".

Одним из главных аспектов, на которые влияет демография, является состав и размер трудовой силы. Молодое и здоровое население способствует экономическому росту благодаря высокой производительности и инновациям. Но учитывая проблемы безработицы и низкого уровня заработной платы – молодые специалисты работают либо на западные компании либо также выезжают заграницу. Таким образом количество и качество трудовых ресурсов Беларуси за последние годы стремительно падает.

Кроме уровня экономики и низкого социального уровня жизни, огромное количество беларусов выехали из страны из-за несогласия и нетерпимости по отношению к политическому режиму, действующей власти. По статистическим данным, от 400 до 500 тысяч населения покинуло страну после протестов 2020 года. Таким образом, Лукашенко самовольно поспособствовал ухудшению демографической ситуации в стране. Стоит отметить и то, что показатель эмигрантов растёт с каждым годом, за 2023 год количество эмигрантов составило 50 000 человек. Хоть режим и прикладывает любые усилия для усложнение миграционных процессов – тягучка с документами, очереди, отказы – подавляющее количество населения всё равно предпринимает попытки покинуть родную страну.

Важно понимать, что беларусы – нация, которая безумно любить свою страну. Но из-за интересов власти, которые идут в разрез с интересами населения, происходит пагубный для демографии процесс. Лукашенко рано или поздно лишиться полномочий главы государства, а беларусам, которые вернуться на Родину придётся восстанавливать огромный потенциал и репутацию страны.