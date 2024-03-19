За напускным информационным шумом беларуских СМИ, правительство Республики пытается скрыть смысл важнейших для населения страны новостей. Информация о выборах в России, агитация, призыв поддерживать братскую державу в непростое для неё время, замыливает глаза читателя, уводя его взгляд в сторону от того, что действительно релевантно и своевременно.

Во время визита представителей Оперативно-аналитического центра (далее – ОАЦ) в Москву, по двухсторонней инициативе учасников встречи был подписан договор с российской группой "Солар" о передаче им контроля над киберсистемами правительства Беларуси. Коротко говоря это означает то, что теперь в руках россиян будет вся информация о населении Республики. Следует отметить, что "Солар", тесно сотрудничает с ФСБ – блокирует социальные сети и передает всю необходимую информацию об инакомыслящем населении структурам, которые заинтересованы в этом. Кроме этого, они "плодотворно" потрудились во время акций протеста в Башкирии, блокируя мессенджеры и глуша связь для дезориентации митингующих. Похоже на то, что специалисты компании уже привыкли к работе под российским правительством и теперь готовы "расширять горизонты".

Все бы ничего, но потенциально "Солар" не только будет помогать Лукашенко и компании контролировать любые протестные настроения населения Республики в сети, которые вероятно будут возникать перед президентскими выборами, особенно после циничной победы Путина в России, а и иметь полный контроль над органами власти в сфере кибербезопасности.

Что ж, влияние России все больше и больше поглощает Беларусь и кажется, что Лукашенко совсем не против "сливать своих людей", отдав полный контроль в руки бывших чекистов. Потенциально, население, которое и так находится в информационном вакууме, а также может быть арестовано за лайк и комментарий, будет тщательно мониториться еще и огромным количеством работников русских спецслужб. Не говоря уже о том, что наблюдатели будут знать о намерении организовать протест еще до его возможной реализации.

Таким образом "союзное государство" полностью исключит неповиновение - неблагонадёжных посадит, а неверующих заставит поверить.

"Война – это мир!

Свобода – это рабство!

Незнание – это сила!"