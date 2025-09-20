Лесные пожары в Турции добрались до отелей в Анталии. Фото, видео и все подробности

Пожары в турецких провинциях Анталия и Мугла угрожают отелям и жилым районам. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

Видео дня

По информации телеканала NTV, пожары вспыхнули в четверг вечером в районе Алании (Анталия) и Кейджегизи (Мугла). Сообщается, что борьбу с огнем ведут сотни спасателей, задействованы десятки единиц техники, самолеты и вертолеты.

Пожар в Аксу: отели под угрозой

18 сентября произошел еще один пожар в районе Аксу (Анталия), который приблизился к туристическим отелям — по меньшей мере два из них были эвакуированы. Губернатор Анталии сообщил, что очаг возгорания возник в сухом камыше возле гольф-клубов, однако огонь удалось взять под контроль.

Алания: третьи сутки борьбы с огнем

В районе Алании огонь уже третьи сутки распространяется на теплицы, жилые дома и лесистую местность. В районах Ишакли, Каргыджак и Коджаоланли эвакуированы жители, огонь уничтожил по меньшей мере 200 гектаров.

В районе Кунду (Анталия), 19 сентября вспыхнул новый пожар. Из-за ветра огонь добрался до территории одного из отелей. Пламя охватило помещения баров и технических сооружений. Гостей эвакуировали на поле для гольфа, однако впоследствии позволили вернуться в номера.

Кейджегиз в Мугле: эвакуированы более 100 домов

В Мугле, где горит район Кейджегиз, эвакуированы более 100 домов, вывезено 357 человек. Работе спасателей мешает сильный ветер, но огонь пытаются обуздать как с земли, так и с воздуха.

Напомним, в августе Европейский Союз пережил самый сильный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. Больше всего страдает от этого бедствия Испания и Португалия, а общая площадь лесных пожаров уже превысила один миллион гектаров. Такие показатели в Европе фиксируются впервые.

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах EFFIS, начиная с января текущего года, в огне сгорело 1 016 000 гектаров Европы. Как отмечает Politico, это больше Кипра площадь, или треть площади Бельгии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!